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В Рыбацком после испытаний теплосети забил гейзер

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© Фото: vk.com/spb_today

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Фонтан высотой в несколько этажей образовался на Караваевской улице.

На карте Рыбацкого после испытаний теплосети появились гейзер и озеро, сообщили очевидцы в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург».

Первый фонтан высотой в пять этажей забил у дома 2 по Караваевской улице. Озеро же образовалось в трехстах метрах от места первого прорыва – на пересечении проспектов Обуховской Обороны и Шлиссельбургского.

Потоки мутной воды залили подъезды к гипермаркету «Лента», припаркованные автомобили оказались затоплены. В «Теплосети Петербурга» рассказали, что оба инцидента случились на трубах диаметром 500 мм. Сейчас движение на участках ограничено, на месте происшествия работают аварийные бригады.

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Ранее, 30 мая, на набережной реки Фонтанки в районе пересечения с Измайловским проспектом образовалась «инфернальная яма». В «Водоканале Петербурга» рассказали, что крупная дыра в асфальте появилась из-за прорыва трубы диаметром 300 мм напротив дома №122.

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Видео: Youtube / Мегаполис

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