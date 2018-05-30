На набережной реки Фонтанки образовалась «инфернальная яма»

На набережной реки Фонтанки в районе пересечения с Измайловским проспектом образовалась «инфернальная яма», сообщили очевидцы в группе «ДТП и ЧП в СПб». В «Водоканале Петербурга» рассказали, что крупная дыра в асфальте образовалась из-за прорыва трубы диаметром 300 мм напротив дома №122.

О дефекте специалистам стало известно в 07:50. Сейчас на месте происшествия работают аварийно-ремонтные бригады. В организации подчеркнули, что постараются отключить от водоснабжения как можно меньше домов.

Случай с «инфернальной ямой» далеко не первый в Северной столице. Так в конце марта фонтан горячей воды забил на 9-й Советской улице. Напор был настолько сильным, что на асфальте образовалась огромная дыра, кипяток нанес ущерб припаркованным машинам, один из автомобилей буквально отбросило в сторону.

