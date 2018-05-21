Вход в парадную на Пулковском шоссе стал «черной дырой»

Под крыльцом одной из парадных дома 15-3 по Пулковскому шоссе провалился асфальт, сообщают очевидцы в группе «ДТП и ЧП в Петербурге» в социальной сети «ВКонтакте». Сейчас жильцы вынуждены пробираться в свои квартиры через черный ход со двора.

Рабочие приварили к данному входу швеллер, чтобы организовать спуск и подъем для инвалидов, в ближайшее время будет установлен домофон. По словам директора управляющей компании «Профсервис» Бориса Денисова, жильцы винят в случившемся недавно построенную развязку к Чемпионату мира по футболу, сообщает «Фонтанка.ру».

«Мы договорились с экспертной организацией, она должна дать оценку состоянию крыльца и всего здания. Жильцы отмечают, что разваливаться дом начал во время строительства развязки между Дунайским проспектом и Пулковским шоссе», – сказал Денисов.

Он добавил, что сравнительно небольшую дыру, образовавшуюся под крыльцом парадной, ремонтировали в прошлом месяце, однако спустя несколько дней после ремонта асфальт провалился совсем. Уже более недели вход в парадную перегорожен, бетонные ступени с пандусом держатся лишь на узкой полоске асфальта.

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Развязку между Пулковским шоссе и Дунайским проспектом сдали в апреле 2017 года. Строительство обошлось городу в 11,7 млн рублей. Длина путепровода, выполненного в виде восьми пилонов с вантовой системой, составляет 1,32 км.

ЧМ-2018 пройдет с 14 июня до 15 июля в 11 городах России – Петербурге, Москве, Казани, Нижнем Новгороде, Калининграде, Волгограде, Ростове-на-Дону, Самаре, Саранске, Екатеринбурге и Сочи.

Нашей национальной команде предстоит сыграть в одной группе с Египтом, Уругваем и Саудовской Аравией. В Северной столице на «Зенит-арене» пройдет полуфинал турнира, игра за третье место, а также четыре матча группового этапа.

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