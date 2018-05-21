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Все ради футбола: в городах-организаторах ЧМ перенесут сроки отключения горячей воды

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© Фото: Pixabay / CC0 Creative Commons

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Бесперебойная подача воды необходима на спортивных объектах и в гостиницах, где разместятся спортсмены и болельщики.

В одиннадцати городах России, принимающих Чемпионат мира по футболу, перенесут сроки ежегодного отключения горячей воды, сообщают «Известия» со ссылкой на Минстрой. Бесперебойная подача воды необходима на спортивных объектах и в гостиницах, где размесятся спортсмены и болельщики.

Отменить отключение горячей воды власти городов не могут, так как в этот период проводятся плановые проверки и ремонт труб. В связи с этим неизбежное наступит либо до начала турнира, либо после.

«Учитывая очень короткий срок между отопительными сезонами и значительный объем работ, полностью исключить проведение работ невозможно. Иначе мы просто не сможем подготовить город к зиме, а нам это принципиально важно, – цитируют «Известия» администрацию Нижнего Новгорода.

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Эксперты издания считают, что перенос сроков не повлияет на работу сетей, но станут важным элементом создания комфортных условий для гостей мундиаля. Согласно СанПиНу, плановые отключения горячей воды во всех городах страны не должны превышать 14 суток, в Москве этот срок сокращен до 10 суток.

ЧМ-2018 пройдет с 14 июня до 15 июля в 11 городах России – Петербурге, Москве, Казани, Нижнем Новгороде, Калининграде, Волгограде, Ростове-на-Дону, Самаре, Саранске, Екатеринбурге и Сочи.

Нашей национальной команде предстоит сыграть в одной группе с Египтом, Уругваем и Саудовской Аравией. В Северной столице на «Зенит-арене» пройдет полуфинал турнира, игра за третье место, а также четыре матча группового этапа.

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