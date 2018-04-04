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В Москве тушат сильный пожар в ТЦ «Персей для детей»

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© Фото: Twitter / Пятый канал

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Спасатели эвакуировали из здания 115 человек, по предварительным данным, погиб один человек.

В среду, 4 апреля, на востоке Москвы у станции метро «Семеновская» в первом часу дня загорелся торговый центр «Персей для детей», сообщает РИА «Новости». Владельцем ТЦ яляется ООО «Персей», им руководит бизнесмен Борис Тритенко.

Прибывшие на место сотрудники МЧС присвоили пожару повышенный номер сложности – №2. Около 115 посетителей торгового центра были эвакуированы.

«Пожару присвоен второй ранг сложности, есть пострадавшие, посетителей эвакуируют по спасательной лестнице», – рассказал собеседник агентства.

По предварительным данным, пострадали пожарный и один из посетителей торгового комплекса, сообщает ТАСС. Последний скончался в машине скорой помощи. Источник задымления находился на четвертом этаже на складе игрушек. На данный момент открытое горение в помещении ликвидировано.

В торговом центре «Персей для детей», который является частью большой сети (всего в Москве работают шесть подобных ТЦ, здание у метро «Семеновская» работает с 2009 года и является крупнейшим, – прим.ред.), продают детские товары, включая одежду, обувь, мебель, коляски и продукты питания. На одном из верхних этажей расположен детский клуб «Афина», обустроена развлекательная зона с аттракционами.

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Инцидент произошел на фоне расследования кемеровской трагедии, во время которой погибли 64 человека. По факту пожара в «Зимней вишне» были возбуждены уголовные дела по статьям «Причинение смерти по неосторожности», «Нарушение требований пожарной безопасности, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц», «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности».

На данный момент суд арестовал владельца ТРЦ Надежду Судденок, технического директора ТРЦ Георгия Соболева, электромонтера Александра Никитенко, отвечавшего за пожарную безопасность, начальника инспекции государственного строительного надзора Кемеровской области Танзилию Комкову, генерального директора ОАО «Кемеровский кондитерский комбинат» Юлию Богданову, главу компании «Системный Интегратор» Игоря Полозиненко, Его фирма отвечала за разработку всех систем безопасности в торговом центре. 

Главными спонсорами и соучредителями юридического лица ООО «Зимняя вишня» являются миллиардер Денис Штенгелов и экс-предприниматель Игорь Семенов. Первому принадлежат 78% капитала, у второго - 17% активов. Сейчас Штенгелов находится в Австралии и не спешит возвращаться в Россию, однако он пообещал финансово помочь семьям погибших и пострадавших.

Параллельно в интернете набирает ход петиция, адресованная Генпрокуратуре. Более 550 тыс. человек требуют проверить работу профильных органов, выдающих разрешения на работу. В первую очередь – органы пожарного надзора в Кемеровской области.

Президент России Владимир Путин, приезжавший на место происшествия, заявил, что трагедия случилась из-за преступной халатности и разгильдяйства. По его словам, будет проведено самое тщательное расследование трагедии, все виновные будут наказаны. 

сложная внутренняя планировка ТРЦ не позволяет пожарным быстро найти источник возгорания. "Из-за сложной планировки пожарным проблематично добраться до очага возгорания. Одновременно ведется поиск возможных пострадавших в галереях ТЦ", - сказал собеседник агентства.

Подробнее на ТАСС:
http://tass.ru/proisshestviya/5094042?utm_campaign=v-moskve-gorit-tts-persey-dlya-detey

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