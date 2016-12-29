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Главе порта Усть-Луга Израйлиту предъявлено обвинение в хищении 1,5 млрд рублей

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Валерий Израйлит
© Фото: lenobl.ru

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В особняке и штаб-квартире Валерия Израйлита прошли обыски.

Арестованному председателю совета директоров ОАО "Компания Усть-Луга" Валерию Израйлиту предъявлено обвинение в особо крупном мошенничестве.

Израйлит, который также является президентом Союза промышленников и предпринимателей Ленинградской области, подозревается в хищении 1,5 млрд рублей, выделенных для порта Усть-Луга в Ленинградской области, сообщает "Фонтанка.ру". По данным следствия, эти средства ушли через "Усть-Лужскую проектно-инжиниринговую компанию". Предполагается, деньги были похищены путем завышения смет и вывода денег через подставные компании в офшоры Виргинских островов.

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Накануне, 28 декабря, сотрудники ФСБ провели у бизнесмена обыски в особняке Всеволожского районе и штаб-квартире ОАО "Компания Усть-Луга" на Шпалерной улице. Сообщается, что ФСБ занимается оперативным сопровождением дела, которое возбудил Следственный комитет на основе собранных чекистами данных.

Позднее Израйлит был арестован Дзержинским судом Петербурга по ходатайству Следственной службы УФС по Петербургу и Ленинградской области. Он пробудет в СИЗО до 21 января 2017 года.

В прошлом Валерий Израйлит три раза сидел в тюрьме — в 1983 году за незаконные валютные операции, в 1987 году за случайный наезд с отягчающими обстоятельствами и в 1991 году за контрабанду.

Следователи еще в 2015 году заочно арестовали и объявили в международный розыск петербуржца Александра Зарецкого, который считается соучастником хищения 1,5 млрд рублей. Именно Зарецкий является главой "Усть-Лужской проектно-инжиниринговой компании".

Директор по внешним связям организации ОАО "Компания Усть-Луга" Татьяна Паук заявила, что о задержании и аресте Израйлита в компании узнали из СМИ.

"На данный момент времени мы абсолютно точно знаем о факте предъявления обвинения председателю совета директоров компании Валерию Соломоновичу Израйлиту. Можем подтвердить, что вчера в компании велись следственные действия. По какой статье предъявлены обвинения, мы не знаем", — отметила Паук.

Представитель ОАО "Компания Усть-Луга" добавила, что операционная деятельность организации осуществлялась в штатном режиме, а многие сотрудники даже не знали о следственных мероприятиях на верхнем этаже офиса.

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