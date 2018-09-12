В Петроградском районе часть крыши жилого дома упала на тротуар

На Шамшевой улице в Петербурге обвалилась часть крыши одного из домов. Об этом сообщили очевидцы группе «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург».

Инцидент в Петроградском районе случился днем 12 сентября. В результате инцидента прохожие не пострадали.

Кровля частично приземлилась на припаркованный автомобиль. Согласно фотографиям, у машины помялась крыша.

Ранее сообщалось, что из-за сильного ветра в Петербурге падали деревья. Стволы и ветки повредили несколько машин.

Также из-за непогоды из берегов вышла Нева. Она подтопила ряд набережных.