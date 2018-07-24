В Греции из-за лесных пожаров погибли 74 человека

Больше 70 жителей Греции погибли из-за крупных пожаров. Об этом во вторник, 24 июля, сообщило агентство Reuters.

В результате лесных пожаров в пригородах Афин пострадали более 150 человек. Жертвами огня стали 74 человека.

Происшествие причинило наибольший ущерб деревне Мати. Там нашли дела 26 погибших.

С огнем борются сотни пожарных, заявил премьер-министр Греции Алекс Ципрас. На встрече с журналистами он отметил, что власти страны сделают все возможное, чтобы взять пожары под контроль.

Руководство Греции объявило трехдневный траур. Свои соболезнования Ципрасу и президенту государства Прокопису Павлопулосу направил глава РФ Владимир Путин. Он добавил, что Россия готова оказать необходимую помощь в борьбе с огнем.

Бороться со стихией приходится и жителям Японии. В начале июля города страны затапливали наводнения, а затем туда пришла рекордна жара, которая погубила десятки человек.