Наводнения в Японии унесли жизни 204 человек

Больше 200 человек погибли из-за наводнений в Японии. Об этом сообщил «Интерфакс» со ссылкой на генерального секретаря кабинета министров страны Есихидэ Сугу.

Согласно последним данным, жертвами стихии стали 204 человека. Еще 62 человека числятся пропавшими без вести.

В спасательной операции участвуют более 73 тыс. сотрудников экстренных служб, полицейских и военнослужащих. Суга подчеркнул, что они «работают на пределе своих возможностей».

В пятницу, 13 июля, пострадавшие от наводнений районы посетил премьер-министр Японии Синдзо Абэ. Пострадавшим населенным пунктам выделят 35 млрд иен (около 350 млн долларов, – прим. ред), сообщило РИА «Новости».

Наводнения в Японии начались после тайфуна, который обрушился на страну 7 июля. Ранее сообщалось, что непогода разрушила больше 260 тыс. зданий и повредила большое количество автомобильных дорог. Сильнее всего пострадала префектура Хиросима, где течением разлившейся реки снесло железнодорожный мост.