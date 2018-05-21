В Крыму задержали предполагаемых членов террористической организации

Сотрудники ФСБ задержали на Крымском полуострове двоих мужчин, которых подозревают в причастности к международной террористической организации «Хизб ут-Тахрир аль-Ислами», которая запрещена на территории РФ. Об этом сообщил «Крыминформ» со ссылкой на пресс-службу регионального управления ведомства.

Подозреваемых задержали в Бахчисарайском районе. В отношении мужчин возбуждено уголовное дело об участии в деятельности террористической организации.

В настоящее время силовики продолжают проводить оперативно-следственные мероприятия. Расследование уголовного дела продолжается.

В середине мая в Ленинградской области задержали гражданина одной из среднеазиатских республик, который, по версии следствия, был завербован запрещенной в РФ группировкой «Исламское государство». Незадолго до этого ФСБ поймала террористов, которые планировали устроить в Петербурге взрывы в преддверии Чемпионата мира по футболу.

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