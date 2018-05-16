СМИ: Задержаны террористы, планировавшие взрывы в Петербурге к ЧМ-2018

Сотрудники ФСБ задержали членов преступной группы, которые планировали устроить теракты в Петербурге и Москве в преддверии Чемпионата мира по футболу 2018 года. Об этом сообщила «Фонтанка».

По данным силовиков, подозреваемые имеют отношение к запрещенной в РФ террористической организации «Исламское государство». Для их задержания привлекались спецслужбы Таджикистана и Киргизии.

Предполагается, что члены группы собирались устроить взрывы в местах массового скопления людей при помощи самодельных взрывных устройств и оружия. Акции были направлены на устрашение туристов, чтобы те не поехали на ЧМ-2018.

Ранее в СМИ появилась информация, что в преддверии инаугурации президента России Владимира Путина, которая прошла 7 мая, неизвестные собирались устроить теракт на Ленинградской АЭС. По данным журналистов, эти данные распространила Росгвардия.

Служба позднее опровергла сообщения. В Росгвардии заявили, что сотрудники СМИ, возможно, «хотели повысить себе рейтинг».

Чемпионат мира по футболу пройдет с 14 июня до 15 июля в 11 городах России. Национальной команде предстоит сыграть в одной группе с Египтом, Уругваем и Саудовской Аравией. В Петербурге на «Зенит-арене» пройдет полуфинал турнира, игра за третье место, а также четыре матча группового этапа.

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