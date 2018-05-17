В Ленобласти задержали завербованного ИГ мигранта

В Выборгском районе Ленинградской области сотрудники ФСБ задержали мигранта, которые находится в федеральном розыске у себя на родине.

Гражданина одной из среднеазиатских республик поймали в поселке Житково. Он скрывался в России на протяжении нескольких лет, постоянно меняя место жительства и работу.

По версии правоохранителей, мужчину завербовали в запрещенную в России группировку «Исламское государство», сообщила «Мойка78». Оперативники установили, что родственники мужчины в настоящее время участвуют в боевых действиях в Сирии на стороне боевиков.

Накануне сотрудники ФСБ задержали террористов, которые планировали в Петербурге взрывы в преддверии Чемпионата мира по футболу. Они хотели напугать болельщиков, чтобы те не поехали на турнир.

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