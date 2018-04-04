При пожаре в московском ТЦ «Персей» погиб сотрудник, перепутавший выходы

В Москве потушили пожар в торговом центре «Персей для детей», которым владеет бизнесмен Борис Тритенко. В результате инцидента погиб один человек.

Жертвой происшествия стал сотрудник комплекса. Он перепутал направление эвакуационного выхода, уйдя в зону задымления, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на главу ГУ МЧС по Москве Илью Денисова.

При пожаре пострадали шесть сотрудников экстренных служб. Состояние одного из них оценивается как тяжелое.

Специалисты установили, что происшествие началось на одном из складов ткацкой фабрики, расположенных на пятом и шестом этажах комплекса, сообщили в Следственном комитете. Огонь распространился на площадь в 80 квадратных метров.

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Криминалисты продолжают работать на месте пожара. Они изымают документацию и устанавливают личности владельцев помещений. Возбуждено уголовное дело о халатности и причинении смерти по неосторожности.

Особое внимание общественности к пожару в «Персее для детей» было приковано после трагедии в Кемерово, унесшей жизни 64 человек. Из-за нарушений требований безопасности, которые привели к смерти десятков посетителей, по всей стране начались массовые проверки работы торговых центров.