В Пулково пассажиры полтора часа ждали трап

В петербургском аэропорту Пулково пассажиры самолета из Вены пожаловались на полуторачасовую задержку при высадке из-за проблем с трапом, передает «Фонтанка».

По словам пассажиров, самолет приземлился в четверг, 19 октября, в 15:00. При этом в находившемся неподалеку трапе не было оператора — он появился лишь через полчаса и уехал в другом направлении. В итоге самолет отбуксировали к другому терминалу и выпустили пассажиров через телетрап.

В пресс-службе «Воздушных Ворот Северной Столицы» заявили, что из-за переаттестации, которая началась в связи с расследованием инцидента 28 сентября, не хватает персонала, а часть трапов изъяли на время расследования.

Ранее, 15 октября, стало известно, что в детской больнице имени Филатова скончалась полуторагодовалая девочка, которая 28 сентября в петербургском Пулково вместе с бабушкой упала с обрушившегося трапа.

По факту произошедшего было возбуждено три уголовных дела, а часть трапов в Пулково вывели из эксплуатации.

Согласно материалам следствия, телескопический трап, с которого 28 сентября упали женщина и ребенок, неоднократно ремонтировался сотрудниками "Воздушных Ворот Северной Столицы". Следователи считают, что ремонт был выполнен некачественно, что привело к несчастному случаю.