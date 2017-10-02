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Часть трапов в Пулково вывели из эксплуатации после падения женщины с ребенком

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© Фото: Газета Metro

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СК России внес представление об устранении нарушений в «Пулково».

В адрес руководства компании «Воздушные ворота северной столицы» (ВВСС), которая управляет петербургским аэропортом Пулково, внесено представление об устранении нарушений после обрушения трапа под пассажирами, сообщают Северо-Западного Следственного управления на транспорте СК РФ.

«В настоящее время получен ответ о выводе из эксплуатации трапов аналогичной конструкции»,— добавили в ведомстве.

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Начальник участка механических работ службы спецтранспорта компании «Воздушные Ворота Северной Столицы», которая занимается обслуживанием аэропорта, отправлен под домашний арест. Задержанный отвечал за ремонт трапа.

Согласно материалам следствия, телескопический трап, с которого упали женщина и ребенок, неоднократно ремонтировался сотрудниками «Воздушных Ворот Северной Столицы». Следователи считают, что ремонт был выполнен некачественно, что привело к несчастному случаю.

Как сообщалось ранее, в результате инцидента с трапа самолета упали женщина с ее 1,5-годовалой внучкой. В настоящий момент ребенок находится в тяжелом состоянии

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