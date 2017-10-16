Упавшая с трапа в Пулково девочка умерла в больнице

Накануне, 15 октября, стало известно, что в детской больнице имени Филатова скончалась полуторагодовалая девочка., которая 28 сентября в петербургском Пулково вместе с бабушкой упала с обрушившегося трапа.

В последние дни ребенок находился в искусственной коме. Врачи больше двух недель боролись за жизнь ребенка, но оказались бессильны. В ближайшие дни эксперты установят причину смерти девочки, сообщает "Российская газета" со ссылкой на источник.

По факту произошедшего было возбуждено три уголовных дела, а часть трапов в Пулково вывели из эксплуатации.

Согласно материалам следствия, телескопический трап, с которого упали женщина и ребенок, неоднократно ремонтировался сотрудниками "Воздушных Ворот Северной Столицы". Следователи считают, что ремонт был выполнен некачественно, что привело к несчастному случаю.