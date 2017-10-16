РБК сообщил о втором ЧП с участием вертолета Ка-52 на учениях "Запад-2017"

Во время российско-белорусских учений "Запад-2017" вертолет Ка-52 ("Аллигатор"), совершив выстрел в сторону зрителей, после посадки частично разрушил складское помещение аэродрома Пушкин, передает РБК со ссылкой на два источника.

Второй инцидент с вертолетом уже после приземления вертолета на взлетно-посадочную полосу, рассказал источник, близкий к Минобороны. По его словам, когда экипаж покинул вертолет, прибыли специалисты для проведения послеполетного техосмотра.

При этом, по информации СМИ, один из техников забыл проверить затвор и сразу нажал на кнопку электроспуска. "Если бы все было выполнено по инструкции, снаряд бы просто упал рядом с машиной, а тут он остался в стволе. В итоге произошел выстрел, который поразил складское помещение", — отметил источник издания.

Как сообщалось месяц назад, во время учений в Ленобласти вертолет дал залп по зрителям. "Они летели на цели, оставалось метров 500, по заданию на боевом пути включаются цепи вооружения, они включили, но там что-то коротнуло, и ракеты сошли сами. У осколков разлет большой, сгорели как минимум два автомобиля, два человека получили тяжелые травмы, сейчас они находятся в госпитале. Это была тренировка перед какой-то показухой. Пострадали, скорее всего, журналисты", - рассказал источник 66.ru.

Позже Минобороны сообщило, что все это глупость.