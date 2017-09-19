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На учениях «Запад-2017» под Петербургом вертолет дал залп по зрителям

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© Фото: Евгений Биятов / РИА «Новости»

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Два человека получили тяжелые травмы и доставлены в больницы.

На учениях «Запад-2017» под Петербургом вертолет дал залп по зрителям. Два человека получили тяжелые травмы и доставлены в больницы. Это был непроизвольный пуск ракет класса «воздух-земля» с вертолета Ка-52, пишет 66.ru со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией.

Видео: «Фонтанка.ру»
 

«Они летели на цели, оставалось метров 500, по заданию на боевом пути включаются цепи вооружения, они включили, но там что-то коротнуло, и ракеты сошли сами. У осколков разлет большой, сгорели как минимум два автомобиля, два человека получили тяжелые травмы, сейчас они находятся в госпитале. Это была тренировка перед какой-то показухой. Пострадали, скорее всего, журналисты», - рассказал источник.

При этом точная дата, когда произошло ЧП, неизвестна. «Это случилось вчера или позавчера», - рассказал собеседник издания. Согласно данным пресс-службы Западного военного округа, учения с вертолетами Ми-28Н и Ка-52 проходили на полигоне «Лужский» 17 сентября.

Совместное стратегическое учение «Запад-2017» вооруженных сил России и республики Беларусь проходят с 14 по 20 сентября. Днем ранее, 18 сентября, полигон «Лужский» посетили Верховный Главнокомандующий Вооруженными Силами РФ Владимир Путин и министр обороны РФ Сергей Шойгу.

К учениям привлечено около 12,7 тыс. военнослужащих, порядка 70 самолетов и вертолетов, до 680 единиц боевой техники, в том числе около 250 танков, до 200 орудий, реактивных систем залпового огня и минометов, а также 10 кораблей. Сейчас в инциденте на полигоне разбираются военные следователи, пишет «Фонтанка.ру». Возможно, будет возбуждено дело по статье о нарушении правил безопасности использования военно-технических средств.

При подготовке к учениям на полигоне Ленобласти 7 сентября уже произошла трагедия. Танковый снаряд срикошетило к укрытию, где находились военнослужащие инженерных войск. В результате один человек погиб, пятеро получили ранения. Было возбуждено дело по статье «Нарушение правил обращения с оружием и предметами, представляющими повышенную опасность для окружающих, повлекшее по неосторожности смерть человека».

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