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В ДТП с самосвалом на Витебском проспекте погибла пассажирка такси

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© Фото: vk.com/spb_today

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Автомобиль, предположительно, принадлежит "Юнион Финанс".

Ночью 19 декабря на Витебском проспекте произошло ДТП с самосвалом, в котором погибла пассажирка такси. Автомобиль, предположительно, принадлежит «Юнион Финанс». Об этом сообщили в группе «ДТП и ЧП» во «ВКонтакте».

Авария произошла около 01:30, автомобиль Volkswagen Polo с надписью «Юнион Финанс» въехал в самосвал в районе Кузнецовской улице. Инвестиционно-финансовая группа «Юнион Финанс» работает в сферах микрофинансирования, страхования, кредитования и в том числе – с инвестированием в такси. У компании есть собственный автопарк, они открывают вакансии водителей такси – как раз на автомобилях Volkswagen Polo.

Фото: vk.com/spb_today
 

Пассажирка автомобиля погибла, водитель такси остался жив. По словам свидетелей ДТП, водитель заснул за рулем. Ранее «Санкт-Петербург.ру» подробно писал о тяжелых условиях труда в такси. Свою работу таксисты описывают как «хроническое недосыпание и мизерная зарплата». На первых этапах таксистам обещают высокие зарплаты и достойный график, а на деле, чтобы хорошо заработать, приходится работать сутками, мало спать и делать несоизмеримо короткие перерывы за смену.

С участием такси в Петербурге уже происходили страшные аварии – в частности, с водителями «Яндекс.Такси». В одном из случаев попавшего в аварию водителя уже на другом месте работы поймали с крупной дозой амфетамина. В других городах ДТП с участием такси заканчивались смертями пассажиров и прохожих.

По закону каждый автомобиль должен быть застрахован по программе ОСАГО, правда, такси страховые компании практически не страхуют. Таксомоторным перевозчикам, которые оформили стандартное ОСАГО, в страховом случае в выплатах отказывают, и пассажиры такси, как и водители, оказываются незащищенными.

Привлечь к ответственности агрегаторы в таких случаях еще тяжелее. В частности, «Яндекс.Такси» работает с партнерами, передавая им заказы, а те уже несут ответственность за состояние водителей и перевозку.

Эксперты считают, что в такой ситуации есть и вина водителей. Они несут ответственность за свои действия, и если условия работы их не устраивают, они могут уйти. Тем не менее, по приказу Минтранса, нормальная продолжительность рабочего времени водителей не может превышать 40 часов в неделю, а продолжительность смены – 10 часов.

 

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