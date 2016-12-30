Небо Петербурга озарил предновогодний фейерверк в честь Года кино (ФОТО)

Небо Петербурга озарил предновогодний фейерверк в честь оконочания российского Года кино. Салют стал своеобразной репетицией Нового года в Северной столице.

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Фейерверк прогремел над Дворцовой набережной, Петропавловской крепостью, Стрелкой Васильевского острова и Троицким мостом.

Изначально он должен был стать завершением новогоднего светового 3D-шоу на Дворцовой площади, однако сегодня стало известно, что организаторы - компания «Аэрофлот» - решили его продлить.

Второй большой фейерверк запланирован в Петербурге на саму новогоднюю ночь - он начнется ровно в три часа ночи 1 января. В преддверии салюта на Невском проспекте будут установлены две площадки - у главного портика Гостиного двора и на Малой Конюшенной улице.

Встреча 2017 года пройдет под девизом «Страна Поздравляет!». Петербуржцев и гостей города ждут прямые включения из разных городов нашей страны. Каждые полчаса на Дворцовой площади будут транслироваться видеопоздравления от жителей других регионов - от Петропавловска-Камчатского до Калининграда и Крыма.

Фото: Яна Рубина / "Санкт-Петербург.ру"