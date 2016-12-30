Новогоднее 3D-шоу на Дворцовой площади решили продлить

Новогоднее 3D-шоу на Дворцовой площади продлили на один день, теперь петербуржцы и гости города смогут наверстать упущенное и увидеть его 31 декабря с 17:30 до 22:50. Об этом сообщается на сайте «Новости Василеостровского района».

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Изначально сообщалось, что последним днем представления «Полетели в Новый год» станет сегодняшний день, 30 декабря, однако организаторы - компания «Аэрофлот» - решили его продлить.

Шоу начинается с приветствия и увлекательного сюжета, посвященного Году российского кино. Зрители попадают в мир знаменитых советских фильмов в компании Медного всадника и Шерлока Холмса.

Вторая часть - «Сон в новогоднюю ночь» - волшебная завораживающая сказка. Третий блок под названием «Чемоданная лавстори» рассказывает историю двух чемоданов. Каждый сеанс шоу длится около 40 минут.

кроме шоу, сегодня, 30 декабря, в акватории Невы дадут яркий фейерверк в честь завершения Года кино в России. Посмотреть на россыпи огненных брызг горожане и туристы смогут в 22:30.