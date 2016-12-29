Журнал Forbes назвал самых прибыльных актеров 2016 года. Список возглавила Голливудская актриса Скарлетт Йоханссон. Роль Черной вдовы в фантастическом блокбастере «Первый мститель: Противостояние», а также участие Йоханссон в картине братьев Коэн «Да здравствует Цезарь» принесло кинокомпаниям 1,2 млрд суммарной прибыли.

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На втором месте в рейтинге Крис Эванс, сыгравший в «Первом мстителе» Капитана Америку (1,15 млрд долларов), на третьем - Роберт Дауни-младший с таким же количественным показателем. Он отличился ролью Железного человека в «Первом мстителе», самом кассовом фильме года.

Четвертое место у Марго Робби - она играла в «Отряде самоубийц» и «Тарзане». Суммарная прибыль этих картин составила 1,1 млрд долларов. На пятом месте Эми Адамс, принесшая кинокомпаниям 1,04 млрд долларов благодаря лентам «Прибытие» и «Бэтмен против Супермена: На заре справедливости».

На шестой строчке Бен Аффлек с фильмами «Бэтмен против Супермена: На заре справедливости» и «Расплата» (1,02 млрд долларов), а на седьмой - его партнер по «Бэтмену против Супермена» Генри Кэвилл. Этот супергеройский боевик принес прибыль 870 млн долларов.

Райан Рейнольдс, сыгравший Дэдпула в одноименном фильме, попал на восьмую строчку рейтинга - картина с его участием собрала 820 млн долларов. На девятом месте Фелисити Джонс, исполнительница одной из главных ролей в картине «Изгой-один: Звездные войны. Истории», вышедшей в прокат в декабре, но уже собравшей 805 млн долларов. Замыкает десятку Уилл Смит: «Отряд самоубийц» с его участием принес 775 млн долларов.