  • 30 Декабрь 2016
USD 30.12.2016 60.2730 -0.3939
USD ММВБ 23:17 60.49830  
EUR 30.12.2016 63.0214 -0.4665
EUR ММВБ 23:17 63.1120  
Нефть($) .. +
Нефть(p) .. 0.00 +0.00

Forbes назвал самых прибыльных актеров 2016 года

Автор:


© Фото: comics-fortress.ru

Темы дня

Список возглавила Голливудская актриса Скарлетт Йоханссон.

Журнал Forbes назвал самых прибыльных актеров 2016 года. Список возглавила Голливудская актриса Скарлетт Йоханссон. Роль Черной вдовы в фантастическом блокбастере «Первый мститель: Противостояние», а также участие Йоханссон в картине братьев Коэн «Да здравствует Цезарь» принесло кинокомпаниям 1,2 млрд суммарной прибыли.

Читайте также:

«КиноПоиск» опубликовал список самых популярных фильмов в 2016 году

На втором месте в рейтинге Крис Эванс, сыгравший в «Первом мстителе» Капитана Америку (1,15 млрд долларов), на третьем - Роберт Дауни-младший с таким же количественным показателем. Он отличился ролью Железного человека в «Первом мстителе», самом кассовом фильме года.

Четвертое место у Марго Робби - она играла в «Отряде самоубийц» и «Тарзане». Суммарная прибыль этих картин составила 1,1 млрд долларов. На пятом месте Эми Адамс, принесшая кинокомпаниям 1,04 млрд долларов благодаря лентам «Прибытие» и «Бэтмен против Супермена: На заре справедливости».

На шестой строчке Бен Аффлек с фильмами «Бэтмен против Супермена: На заре справедливости» и «Расплата» (1,02 млрд долларов), а на седьмой - его партнер по «Бэтмену против Супермена» Генри Кэвилл. Этот супергеройский боевик принес прибыль 870 млн долларов.

Райан Рейнольдс, сыгравший Дэдпула в одноименном фильме, попал на восьмую строчку рейтинга - картина с его участием собрала 820 млн долларов. На девятом месте Фелисити Джонс, исполнительница одной из главных ролей в картине «Изгой-один: Звездные войны. Истории», вышедшей в прокат в декабре, но уже собравшей 805 млн долларов. Замыкает десятку Уилл Смит: «Отряд самоубийц» с его участием принес 775 млн долларов.

По теме

Все новости рубрики
    следующая
    следующая
    Все новости
    Новый Год

    Лучшее в Петербурге

    Премия «Санкт-Петербург.ру»: что обсуждали петербуржцы в 2016 году

    Самое громкое событие, самый большой неудачник, самое глубокое разочарование и другие символические премии от портала «Санкт-Петербург.ру».

    читать далее →

    Пряников и зрелищ: новогодние ярмарки в Петербурге

    Выпить глинтвейна, прокатиться на коньках, отведать заморских кушаний, купить елочные украшения и подарки на Новый год - рассказываем, как зарядиться новогодним настроением и встретить праздник с улыбкой до ушей.

    читать далее →

    Новогодний Петербург: места для праздничных фотографий

    С приближением Нового года Петербург становится еще более волшебным и праздничным. На улицах и площадях города появляется множество гирлянд и украшений, которые переносят горожан в сказку. "Санкт-Петербург.ру" выбрал десять красивых мест, где можно сделать новогодние фотографии и запечатлеть волшебные мгновения.

    читать далее →

    Как это сделано

    написать письмо

    «Огненное министерство»: кто и как борется с пожарами

    «Санкт-Петербург.ру» узнал, как становятся пожарными и из чего состоит настоящая мужская работа.

    все письма →
    прочитать письмо →

    Проверено на себе

    Жизнь на скоростях: 1000 и одно удовольствие использования высокоскоростного интернета

    Креативный директор «Санкт-Петербург.ру» Юрий Строфилов вместе с компанией «МегаФон» тестируют LTE Advanced на Iphone 7.

    читать далее →

    Гид по Петербургу

    Под камнем сим: экскурс в историю петербургских кладбищ

    Образы, украшающие надгробия, практически никогда не являются просто декором, а имеют сакральный смысл. Прогуляемся же по старым петербургским погостам, послушаем, о чем поведают камни.

    читать далее →

    Пресс-релизы

    28.12.16
    Современная работа в спортмастере для вас
    27.12.16
    Голова гигантской щуки «Царской» выставлена в ресторане
    27.12.16
    В Preply рассказали о преподавании английского по скайпу
    27.12.16
    Где в Питере найти лучший подарок к Новому году?
    26.12.16
    Офисная мебель: основные критерии выбора
    23.12.16
    Выбираем надежные межкомнатные двери
    23.12.16
    Когда нужна компьютерная помощь
    23.12.16
    МФО Ферратум запустило акцию к Новому году

    сделано в spbnews

    © Создано ОАО Spbnews, 2001-2016. Все права на сайт защищены и охраняются законодательством РФ. Свидетельство о регистрации СМИ Эл #77-4423 от 14 марта 2001 г. Выдано Министерством РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций18+. При использовании материалов сайта гиперссылка на Санкт-Петербург.ру обязательна.
    Рекламные тексты маркируются оранжевой точкой