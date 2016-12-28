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«КиноПоиск» опубликовал список самых популярных фильмов в 2016 году

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© Фото: film.ru

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Он составлен на основе поисковых запросов пользователей.

Сайт «КиноПоиск» представил собственные итоги года в формате двух списков, составленных на основе поисковых запросов пользователей. В первый список вошли самые популярные за год фильмы, а во второй - персоны.

В списке фильмов первые три места заняли супергеройские картины: возглавил тройку лидеров «Дэдпул», за которым последовали «Отряд самоубийц» и «Бэтмен против Супермена».

Значительный интерес посетители «КиноПоиска» проявили к фильмам, ставшим оскаровскими лауреатами («Выживший», «Игра на понижение», «В центре внимания»), независимым проектам («Человек - швейцарский нож», «Под покровом ночи») и российскому кино («Хардкор», «Экипаж», «Дуэлянт», «28 панфиловцев»).

Среди отдельных персон лидером стал Леонардо Ди Каприо. Ему уступили партнерша по «Волку с Уолл-стрит», а также звезда «Отряда самоубийц» Марго Робби и Том Харди, занимавшие годом ранее 14-е и второе места соответственно.

Также в пятерке самых популярных оказались «Дэдпул» Райан Рейнольдс, в 2015 году занимавший 34-е место, и Джонни Депп, в 2015 году ставший третьим. В список вошли и такие актеры, как Эдди Редмэйн (11 место), Дженнифер Лоуренс (14), Бенедикт Камбербэтч (19) и другие.

Россиянин в списке только один - актер Данила Козловский, занявший 17-е место и оказавшийся таким образом между Уиллом Смитом и Дэниэлом Рэдклиффом.

Днем ранее, 27 декабря, социальная сеть «ВКонтакте» также отчиталась за уходящий год и опубликовала рейтинг самых популярных видео. «Яндекс» также собрал данные о том, что больше всего запрашивали в поиске россияне в 2016 году.

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