  • 28 Декабрь 2016
USD 28.12.2016 60.8587 -0.0497
USD ММВБ 00:17 60.69240  
EUR 28.12.2016 63.5730 -0.1555
EUR ММВБ 00:17 63.4580  
Нефть($) .. +
Нефть(p) .. 0.00 +0.00

«ВКонтакте» назвала самые популярные видео 2016 года

Автор:

Съемки клипа группы Ленинград "Экспонат"
© Фото: fancyshot.com

Темы дня

В список вошли клипы Басты и Грибов, «Песня сильной независимой женщины», а также песни Ленинграда и #VKLive.

Социальная сеть «ВКонтакте» опубликовала рейтинг самых популярных видео в 2016 году. На первом месте - ролик социального проекта #ЖИТЬ с Григорием Лепсом, Тимати и Полиной Гагариной и еще двумя десятками российских звезд.

Песня, посвященная тем, кто находится в сложной ситуации и переживает непростые моменты жизни, набрала более 25 млн просмотров.

В список также вошли клипы Басты и Грибов, «Песня сильной независимой женщины», а также песни Ленинграда, юмористические ролики, эпизоды из телешоу и #VKLive.

Ранее сообщалось, что "Яндекс" также собрал данные о том, что больше всего запрашивали в поиске россияне в 2016 году. Особенную популярность набрали выборы как в России, так и в США, а также крушение самолета в Ростове, убийство ребенка в Москве и допинговый скандал.

По теме

Все новости рубрики
    следующая
    следующая
    Все новости
    Новый Год

    Лучшее в Петербурге

    Кто быстрее - хаски или лайки: где вблизи Петербурга покататься на собачьих упряжках

    Очаровательные «мишки» самоеды, всеми любимые красавцы хаски, якутские лайки - «Санкт-Петербург.ру» рассказывает, где пообщаться с добрейшими животными, получить восторг от скорости, а также сделать яркие фотографии.

    читать далее →

    Пряников и зрелищ: новогодние ярмарки в Петербурге

    Выпить глинтвейна, прокатиться на коньках, отведать заморских кушаний, купить елочные украшения и подарки на Новый год - рассказываем, как зарядиться новогодним настроением и встретить праздник с улыбкой до ушей.

    читать далее →

    Новогодний Петербург: места для праздничных фотографий

    С приближением Нового года Петербург становится еще более волшебным и праздничным. На улицах и площадях города появляется множество гирлянд и украшений, которые переносят горожан в сказку. "Санкт-Петербург.ру" выбрал десять красивых мест, где можно сделать новогодние фотографии и запечатлеть волшебные мгновения.

    читать далее →

    Как это сделано

    написать письмо

    «Огненное министерство»: кто и как борется с пожарами

    «Санкт-Петербург.ру» узнал, как становятся пожарными и из чего состоит настоящая мужская работа.

    все письма →
    прочитать письмо →

    Проверено на себе

    Жизнь на скоростях: 1000 и одно удовольствие использования высокоскоростного интернета

    Креативный директор «Санкт-Петербург.ру» Юрий Строфилов вместе с компанией «МегаФон» тестируют LTE Advanced на Iphone 7.

    читать далее →

    Пресс-релизы

    27.12.16
    Голова гигантской щуки «Царской» выставлена в ресторане
    27.12.16
    В Preply рассказали о преподавании английского по скайпу
    27.12.16
    Где в Питере найти лучший подарок к Новому году?
    26.12.16
    Офисная мебель: основные критерии выбора
    23.12.16
    Выбираем надежные межкомнатные двери
    23.12.16
    Когда нужна компьютерная помощь
    23.12.16
    МФО Ферратум запустило акцию к Новому году
    23.12.16
    Самые необычные пари в истории

    сделано в spbnews

    © Создано ОАО Spbnews, 2001-2016. Все права на сайт защищены и охраняются законодательством РФ. Свидетельство о регистрации СМИ Эл #77-4423 от 14 марта 2001 г. Выдано Министерством РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций18+. При использовании материалов сайта гиперссылка на Санкт-Петербург.ру обязательна.
    Рекламные тексты маркируются оранжевой точкой