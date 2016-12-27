«ВКонтакте» назвала самые популярные видео 2016 года

Социальная сеть «ВКонтакте» опубликовала рейтинг самых популярных видео в 2016 году. На первом месте - ролик социального проекта #ЖИТЬ с Григорием Лепсом, Тимати и Полиной Гагариной и еще двумя десятками российских звезд.

Песня, посвященная тем, кто находится в сложной ситуации и переживает непростые моменты жизни, набрала более 25 млн просмотров.

В список также вошли клипы Басты и Грибов, «Песня сильной независимой женщины», а также песни Ленинграда, юмористические ролики, эпизоды из телешоу и #VKLive.

Ранее сообщалось, что "Яндекс" также собрал данные о том, что больше всего запрашивали в поиске россияне в 2016 году. Особенную популярность набрали выборы как в России, так и в США, а также крушение самолета в Ростове, убийство ребенка в Москве и допинговый скандал.