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Технический и фундаментальный анализ рынка Форекс

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27 Декабря 2018, 19:03

Международный рынок Форекс привлекает все больше и больше трейдеров. Но для того, чтобы вести успешную торговлю, нужно много учится и узнавать нового. Спросите себя, на каком основании вы обычно принимаете торговые решения – фундаментально или технически? Фундаментальный анализ представляет собой анализ новостей и информации, отражающей макроэкономические и политические показатели стран, чьи валюты торгуются. Когда эксперты говорят об экономическом росте или падении, они обычно ссылаются на такие показатели:

1) Отчеты об экономических показателях.

2) Уровни процентных ставок.

3) Денежная политика.

4) Международные финансовые потоки.

5) Международные инвестиционные потоки.

Технический анализ – форма анализа рынка, состоящая из анализа диаграмм, анализа тенденций и математических исследований ценового поведения, таких как импульс и скользящие средние. Все валютные трейдеры используют различные элементы технического анализа в торговле. Даже новичкам, вероятно, будет известно о выявленных технических уровнях цен другими трейдерами. Если вы были активным трейдером на других финансовых рынках вам уже известно о некоторых приемах технического анализа.

Какой тип анализа лучше?

 

Последователи каждого типа анализа всегда обсуждали, какой подход к работе лучший. Вместо того, чтобы выбирать лучший тип, попробуйте объединить два вида анализа на рынке форекс.

Макроэкономические факторы, такие как рыночные настроения, процентные ставки и относительные темпы роста определяют большие движения курсов. Но валютные пары редко двигаются по прямой линии, а это означает, что возможно использовать преимущества определенного типа анализа.

Технический анализ может предоставить информацию о более крупном ценовом движении, позволяющему трейдерам более точно предсказывать направление и масштаб будущих изменений цен. Наиболее важным, технический анализ является при построении своей определенной торговой стратегии. Например, ваши фундаментальные ожидания, или просто интуиция, говорят вам, что USD/JPY пойдет вниз. Но где именно вы войдете и выйдете из сделки? Где вы возьмете прибыль? Чтобы уточнить точки входа и выхода лучше использовать ТА.

Иногда на рынок Форекс влияют психологические факторы, такие как ожидание выхода экономических данных или комментарии от должностных лиц центробанков. В это время стоит использовать фундаментальные катализаторы для технических разворотов. В некоторых случаях может произойти прорыв уровней поддержки/сопротивления и может сработать стоп-лосс. Последующие макроэкономические отчеты могут противоречить направленному прорыву, но стоп-лосс сработал, и вы получили убыток.

Подход к рынку с сочетанием фундаментального и технического анализа улучшает ваши шансы как на выявление торговых возможностей, так и на управление вашими сделками более эффективно. Вы также будете лучше подготовлены к работе с рынками, которые поочередно реагируют на фундаментальные и технические данные или их комбинацию.

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