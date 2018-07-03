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Детская сборная «Макдоналдс» выйдет на поле «Санкт-Петербург Арены» рука об руку с известными футболистами


© Фото: пресс-служба «Макдоналдс»

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Самые юные участники Чемпионата мира по футболу 2018 выйдут с футболистами сборных Швеции и Швейцарии перед матчем 1/8 финала, благодаря официальному спонсору мундиаля – компании «Макдоналдс».

Десятилетняя Кира из Калининграда 3 июля выйдет на поле «Санкт-Петербург Арены» за руку с мировой футбольной звездой. Если повезет, это будет кто-то из звезд швейцарской сборной – Гранит Джака или Джердан Шакири.

«Швейцария – моя любимая страна. Разумеется, после России. Она очень красивая и я хочу там побывать», – признается девочка и, смущаясь, теребит косичку. Наверняка, побывает, ведь мечтам Киры суждено сбываться.

Сегодняшний шанс Кире подарила компания «Макдоналдс» – официальный спонсор Чемпионата мира по футболу FIFA. Чтобы выйти на поле в матчах крупнейших футбольных турниров, держа за руку мировых футбольных звезд, достаточно было купить семейный обед в рамках промо-акции. QR-код из упаковки «Хэппи мил» переносил ребенка в виртуальную раздевалку сборной России. Открыв шкафчик под своим номером, Кира стала одним из счастливых обладателей главного приза – возможности выйти на матч ЧМ рука об руку с известнейшими футболистами.

Программа «На Чемпионат мира вместе с Макдоналдс» с 2002 года дала возможность воплотить мечту в жизнь более десяти тысячам детей с различных континентов. В 2017 году на Кубке Конфедераций впервые за историю программы в ней принял участие ребенок с ограниченными возможностями здоровья. В Москве на поле стадиона «Спартак» вместе с капитаном сборной Португалии и нападающим мадридского «Реала» Криштиану Роналду появилась в инвалидном кресле десятилетняя Полина Хаерединова.

В этом году участниками программы стали 1408 детей, 1273 из которых – россияне. Более ста мест в программе компания «Макдоналдс» предоставила воспитанникам детских домов, детям из приемных и малообеспеченных многодетных семей, а также ребятам с ограниченными возможностями здоровья.

В рамках программы «Макдоналдс» также сотрудничает с такими благотворительными организациями, как «Детские деревни SOS», Фонд Дмитрия Маликова «Проникая в сердце», Благотворительный фонд Елены Исинбаевой, «Фонд по поддержке спорта в Свердловской области Антона Шипулина», Республиканский социальный приют для детей и подростков «Надежда» и Ялгинский детский дом-школа. В этом году к программе примкнул Фонд Александра Кержакова «Звезды – детям».

Фото: пресс-служба «Макдоналдс»
 

Трое ребят из 22, которые выйдут 3 июля на поле стадиона «Санкт-Петербург» с футболистами, являются подопечными «Детских деревень SOS». Шестеро – фонда «Звезды детям». Основатель фонда, посол Чемпионата мира FIFA 2018, старший тренер юношеской сборной России, лучший бомбардир в истории российского футбола Александр Кержаков посетил встречу детской сборной «Макдоналдс», чтобы дать ей напутствие перед ответственной миссией.

«Самое главное для футболистов – это победа. И поддержка футболистов, которые сегодня выйдут на поле, – в ваших руках. Поэтому я желаю вам сегодня не волноваться, а настроить футболистов, зарядить их эмоциями, чтобы они показали красивый футбол и забили много голов. Тот футболист, который забил гол, должен будет разделить эту радость с вами. Не нужно волноваться, пусть волнуются футболисты, а вы итак уже выиграли», – обратился Александр Кержаков к ребятам в футболках «Макдоналдс». Один из них – шестилетний Спартак Задумин из Мурманска, ребенок-герой, награжденный медалью «За мужество в спасении» в рамках Всероссийского гражданско-патриотического проекта «Дети-герои».

Летом 2016 года, отдыхая с бабушкой в Курской области, мальчик услышал утром странный треск. Оказалось, что горит соседский сарай. Спартак тут же разбудил бабушку, вместе они выбежали на улицу, разбудили соседку и вызвали пожарных. Пока спасатели ехали, мальчик сам отважно помогал бороться с огнем. Сегодня отважный Спартак примет участие в матче Швеция-Швейцария в 1/8 турнира.

Фото: пресс-служба «Макдоналдс»
 

В разных матчах ЧМ-2018 в различных городах примет участие целая сборная детей-героев: 11 детей, получивших награды за свой исключительный героизм в рамках проекта, который с 2014 года осуществляется Советом Федерации при участии Российского Союза Спасателей.

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«Боюсь, что вспотеет ладошка», – признается 10-летняя Кира. Еще бы: провожать на матч игроков мирового масштаба на глазах у десятков тысяч зрителей на трибунах и миллиардов телезрителей. Кира вместе с другими счастливчиками повторяет кричалку: «Мы сборная «Макдоналдс» из разных городов. На матч Чемпионата выводим игроков».

Маленькие участники грандиозного футбольного праздника решились дать прогноз предстоящего матча: 2-1 в пользу сборной Швеции. Сегодня узнаем, сильна ли детская интуиция. Начало матча в 17:00. Ищите среди 22 улыбающихся детских лиц девичье с русыми косичками – это Кира.

Фото: пресс-служба «Макдоналдс»

 

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