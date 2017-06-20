В минувшую субботу, 17 июня, сборная России по футболу в рамках начавшегося Кубка конфедераций одолела сборную Новой Зеландии со счетом 2:0. Радовались не только российские спортсмены и опытные болельщики, но и две очень юные команды, у которых была возможность выйти на поле «Зенит-арены» рука об руку вместе с футболистами.

В этот день за несколько часов до старта матча в «Макдоналдс» у метро «Василеостровская» 22 ребенка дружно кричали: «Россия вперед!». Маленькие болельщики искренне желали победы нашей сборной, и только один сказал, что болеет за Новую Зеландию.

«Россия и так постоянно побеждает, надо и другим дать выиграть хотя бы разок. У меня нет любимого футболиста, а вот мой папа очень уважает Черчесова. Я очень рад, что выйду на поле вместе с футболистами», — рассказал юный Миша.

Капитаном фан-клуба «Макдоналдс» стал народный артист России, посол Чемпионата мира по футболу ФИФА 2018, Михаил Боярский. Известный болельщик приехал лично дать наставление юным болельщикам.

«Когда я был ребенком, у нас не было возможности принять участие в таком грандиозном событии. Кто бы ни вышел на поле, смотреть будут только на вас: вы интереснее, моложе, перспективнее, чем любой футболист на земном шаре. У вас самые прекрасные родители и, уверен, замечательное будущее. ТВ камеры установлены со всего мира и каждого из вас увидят миллионы болельщиков! Как же вам повезло. И к тому же еще и я ваш капитан. Пускай меня не увидят, но вы меня услышите. И мы с вами будем дружить», — сказал ребятам Михаил Боярский.

Такую возможность 22 юным болельщикам подарила программа «На Кубок конфедераций ФИФА 2017 вместе с «Макдоналдс», который является официальным спонсором турнира, и обладает эксклюзивным правом на проведение этой программы.

Всего для Кубка конфедераций было отобрано более 350 детей в Петербурге, Москве, Казани и Сочи. Участниками программы стали воспитанники детских домов, дети из приемных и малообеспеченных многодетных семей, а также дети с ограниченными возможностями здоровья.

«Мы работали совместно с администрациями городов. По условиям конкурса семьи должны были прислать фото на тему активного образа жизни. Оценивало конкурсные работы независимое жюри, состоявшее из профессиональных футболистов. В Петербурге отбором занимался экс-капитан сборной России и чемпион Англии Алексей Смертин, а в Москве решение принимала сборная России по футболу во главе с тренером. Как быть с детьми, которым придется выводить игроков Новозеландской сборной? Распределением занимается команда ФИФА — это их прерогатива, их ответственность и их обязанность. Сам факт, что дети получают такую возможность дорогого стоит. Думаю, что не возникнет таких проблем. Как только детки закончат выход, мы отведем их к родителям. Главное, чтобы ребенок любил футбол и занимался спортом», — рассказала директор по связям с общественностью «Макдоналдс» в России Светлана Полякова.

«Макдоналдс» оказывает поддержку футболу на глобальном уровне, уже более 20 лет. С турнира 1994 года прошедшего в США, компания является официальным спонсором и официальным рестораном Чемпионата мира по футболу ФИФА.

За все время партнерства благодаря «Макдоналдс» более 10 тыс. детей из разных стран мира получили уникальную возможность выйти на поле вместе с футболистами. На Чемпионате мира по футболу в 2018 года в аналогичной программе примут участие более 1400 детей, из которых 1200 выберут в России.