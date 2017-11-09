Пулково побил исторический рекорд по пассажиропотоку. С 1 января по 8 ноября 2017 года аэропорт Петербурга принял и отправил 14 млн 283 тыс. 585 пассажиров. Об этом рассказали в пресс-службе Пулково.

Прежний рекорд был поставлен в 2014 году - тогда годовой пассажиропоток аэропорта Северной столицы составил 14 млн 264 тыс. 732 человека.

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«Восстановление рынка воздушных перевозок в России и возобновление положительной динамики пассажиропотока началось в третьем квартале 2016 года. Но если тогда показатели увеличения выглядели существенными в первую очередь на фоне низкой базы прошлых периодов, то сейчас продолжающийся уверенный рост пассажиропотока аэропорта обусловлен рядом факторов», - отметил Владимир Якушев, генеральный директор управляющей компании Пулково «Воздушные Ворота Северной Столицы».

«Один из ключевых среди них - активная работа оператора аэропорта совместно с администрацией Петербурга по расширению маршрутной сети Пулково и привлечению новых авиакомпаний, в том числе низкобюджетных перевозчиков, для открытия новых регулярных полетов как по российским, так и зарубежным направлениям», - также добавил Якушев.

В 2017 году из Пулково стали летать низкобюджетная азербайджанская авиакомпания Buta Airways и европейский лоукостер Wizz Air. Более того, планируется, что вскоре из Петербурга будет летать известный лоукостер AirAsia.