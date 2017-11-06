Семь городов Европы, куда петербуржцы могут слетать в июне всего за пару тысяч рублей

Портал "Санкт-Петербург.ру" собрал семь самых дешевых направлений с вылетом с 1 по 30 июня 2018 года, когда лето в Европе по-настоящему вступит в свои права, и можно будет не только погулять и погреться, но и вдоволь наплаваться в море, ну или хотя бы бассейне. В ближайшее время мы сделаем аналогичные подборки на июль и август, так как отпуск лучше готовить заранее.

Кроме Пулково мы рассматриваем еще три аэропорта, до которых легко добраться на автобусе, маршрутке или автомобиле. Вылеты из Финляндии, Эстонии и Латвии с каждым годом набирают все большую популярность, так как летать внутри Европы чаще всего в несколько раз дешевле, чем из Петербурга.

Все цены на билеты указаны за прямой полет без пересадок "туда-обратно" с учетом всех налогов и сборов. Важно, что в стоимость билета на лоукостер чаще всего входит провоз только ручной клади, любой другой багаж и питание на борту оплачиваются отдельно, однако если полет занимает всего пару часов, оно вряд ли вам понадобится.

Билеты всегда лучше покупать как можно быстрее, так как их быстро расхватывают. Кроме того, советуем заранее посмотреть цены на продукты, отели или комнаты/квартиры для съема на удобном сайте Airbnb. Чтобы получить хорошую скидку при первом бронировании жилья, необходимо зарегистрироваться на Airbnb по этой ссылке.

Фото: Instagram / @miss_anastasia_u

1. Улететь в Брюссель (Бельгия) из Риги

Цена полета "туда-обратно", то есть двух билетов на одного человека, - 3550 рублей. Вылет туда - 1 июня в 21:05, обратно - 11 июня в 17:15. Покупать: на сайте авиакомпании Ryanair. В цене - только ручная кладь, на рейс необходимо заранее зарегистрироваться онлайн и распечатать посадочный талон.

2. Улететь в Берлин (Германия) из Риги

Цена полета "туда-обратно", то есть двух билетов на одного человека, - 3550 рублей. Вылет туда - 3 июня в 13:15, обратно - 13 июня в 10:10. Покупать: на сайте авиакомпании Ryanair. В цене - только ручная кладь, на рейс необходимо заранее зарегистрироваться онлайн и распечатать посадочный талон.

3. Улететь Париж (Франция) из Хельсинки

Цена полета "туда-обратно", то есть двух билетов на одного человека, - 6746 рублей. Вылет туда - 20 июня в 17:00, обратно - 29 июня в 19:40. Покупать: на сайте авиакомпании Norwegian. В цене - только ручная кладь, на рейс необходимо заранее зарегистрироваться онлайн и распечатать посадочный талон.

4. Улететь в Амстердам (Нидерланды) из Хельсинки

Цена полета "туда-обратно", то есть двух билетов на одного человека, - 7301 рубль. Вылет туда - 3 июня в 18:10, обратно - 10 июня в 18:20 или 13 июня в 17:35. Покупать: на сайтах авиакомпаний Norwegian и Transavia. В цене - только ручная кладь, на рейс необходимо заранее зарегистрироваться онлайн и распечатать посадочный талон.

5. Улететь в Милан (Италия) из Риги

Цена полета "туда-обратно", то есть двух билетов на одного человека, - 6828 рублей. Вылет туда - 5 июня в 14:30, обратно - 19 июня в 10:25. Покупать: на сайте авиакомпании Ryanair. В цене - только ручная кладь, на рейс необходимо заранее зарегистрироваться онлайн и распечатать посадочный талон.

5. Улететь в Барселону (Испания) из Риги

Цена полета "туда-обратно", то есть двух билетов на одного человека, - 7648 рублей. Вылет туда - 3 июня в 20:50, обратно - 7 июня в 15:25. Покупать: на сайте авиакомпании Ryanair. В цене - только ручная кладь, на рейс необходимо заранее зарегистрироваться онлайн и распечатать посадочный талон.

6. Улететь Рим (Италия) из Хельсинки

Цена полета "туда-обратно", то есть двух билетов на одного человека, - 7971 рубль. Вылет туда - 19 июня в 12:55, обратно - 26 июня в 07:45. Покупать: на сайте авиакомпании Norwegian. В цене - только ручная кладь, на рейс необходимо заранее зарегистрироваться онлайн и распечатать посадочный талон.

7. Улететь в Бургас (Болгария) из Риги

Цена полета "туда-обратно", то есть двух билетов на одного человека, - 8877 рублей. Вылет туда - 2 июня в 09:40, обратно - 16 июня в 06:35. Покупать: на сайте авиакомпании Ryanair. В цене - только ручная кладь, на рейс необходимо заранее зарегистрироваться онлайн и распечатать посадочный талон.