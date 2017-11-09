Названы самые «умные» города мира Исследование провела Шведская IT-компания Easypark. Были проанализированы 500 городов и выявлены 100 самых технологически развитых. В рейтинг попали в том числе два российских города - Москва и Петербург. Об этом сообщается на сайте Rusbase.

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Авторы рейтинга учитывали такие факторы: наличие скоростного интернета, распространение сетей 4G/LTE, общественного Wi-Fi, снабжение экологически чистой энергией, наличие «умных» парковок, сервисов каршеринга, «умных» домов, высокая активность населения, благоприятная среда для предпринимателей и другие.

Easypark использовала статистические данные о 500 городах и оценки около 20 тыс. журналистов, которые освещают темы урбанистики и развития информационных технологий.

Первая десятка «умных» городов мира: Копенгаген (Дания), Сингапур, Стокгольм, (Швеция), Цюрих (Швейцария), Бостон (США), Токио (Япония), Сан-Франциско (США), Амстердам (Нидерланды), Женева (Швейцария), Мельбурн (Австралия).

Российская столица заняла 77 место, разместившись между Таллином и Панама-Сити. Петербург оказался на 88 строчке, пропустив вперед Бухарест и обогнав Варшаву. Помимо Москвы и Петербурга, из стран бывшего Советского Союза в рейтинг попали столицы стран Балтии: Вильнюс (73), Рига (75) и Таллин (76). Последнее место заняла мексиканская столица Мехико.



