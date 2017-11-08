Петербург и Пизу с 26 марта свяжет прямой рейс. Авиабилеты уже поступили в продажу, их можно купить на официальном сайте авиакомпании S7 Airlines.

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Рейсы из аэропорта Пулково в Пизу будут выполняться по понедельникам и пятницам. Вылет из Петербурга в 08:15, прилет в аэропорт Пизы в 10:50 по местному времени. Обратный рейс отправляется в 11:50 и прибывает в Пулково в 16:15. Летать будут самолеты Airbus A319.

«S7 Airlines продолжает расширять сеть международных полетов из аэропорта Пулково. В конце марта 2018 года для пассажиров из Петербурга будут открыты рейсы в Пизу, на родину одной из самых знаменитых достопримечательностей Италии. Пиза - не новое направление для S7 Airlines. Полеты в этот итальянский город традиционно пользуются популярностью у пассажиров из Москвы, откуда авиакомпания уже выполняет регулярные рейсы с апреля 2017 года», - отметил Игорь Веретенников, коммерческий директор S7 Group.

Благодаря выгодному географическому положению Пизы, многие путешественники предпочитают начинать знакомство с Италией именно отсюда. До столицы Тосканы - Флоренции - от Пизы можно добраться всего за час. Дорога до Рима займет около двух часов, а до побережья Лигурийского моря - не более получаса.