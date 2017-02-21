Британская газета The Guardian опубликовала топ-10 лучших мест Петербурга. Бесплатный туристический гид составлен New East Travel Guide. Об этом сообщает «Комсомольская правда - Петербург».

В рейтинг вошли книжный магазин «Подписные издания», клуб SLAM CitY, гаражный бар Co-op Garage, остров Новая Голландия, Фонд Эрмитаж XXI век, бар Pif paf, Канонерский остров, Пулковская обсерватория, блошиный рынок на Удельной и лавка «Огонек» на улице Рубинштейна.

Любопытно, что в гид вошел лишь один музей - Эрмитаж. «Один из старейших в мире, обладает самой большой коллекцией живописи», - пишет газета. При этом Пулковскую обсерваторию The Guardian почему-то называет «заброшенной».

«В часе езды от города находится почти футуристический мир полузаброшенной научной обсерватории в Пулково-Хилл. Вокруг дома сталинской эпохи, то тут, то там - «Жигули»: это место, как будто застряло в прошлом. Это идеально место для наблюдения за взлетающими самолетами наслаждаясь странным, жутковатым очарованием заброшенной обсерватории», - отметчают в британском издании.

Книжный магазин «Подписные издания», в свою очередь, назвали «местом встречи интеллектуалов города». Про Удельный рынок The Guardian пишет так: «У каждого в Петербурге есть что-то с «Уделки» - главного городского блошиного рынка». Приложение New East Travel Guide можно бесплатно скачать в App Store или Play Market.

В начале января The Guardian также включила Петербург в топ направлений мира 2017 из-за годовщины событий 1917 года - несколько британских компаний уже разработали туры, приуроченные к юбилею.