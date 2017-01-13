The Guardian включила Петербург в топ направлений мира 2017

Британское издание The Guardian включило Петербург в топ обязательных к посещению в 2017 году туристических направлений мира. Об этом сообщает «Комсомольская правда».

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Места в рейтинге не ранжируются, составили лишь отметили, что 100-летие Октябрьской революции - прекрасный повод, чтобы посетить город на Неве.

По данным одной из главных газет Великобритании, несколько местных компаний уже разработали туры, приуроченные к годовщине событий 1917 год.

Например, семидневная поездка «Столетие русской революции» обойдется отдыхающим почти в 3 тыс. фунтов стерлингов (порядка 210 тыс. рублей), а «10 дней, которые потрясли мир» - в 2 тыс. 795 фунтов (около 203 тыс. рублей).

Во время путешествия туристов будут сопровождать опытные гиды. Они смогут увидеть крейсер Аврору, Зимний дворец и другие объекты, связанные с революцией.

Кроме Петербурга, в список The Guardian вошла Финляндия, которая отмечает 100-летие независимости, кипрский Пафос - культурная столица Европы 2017 года, португальский Лиссабон, итальянская Матера, шотландский Эдинбург и другие.