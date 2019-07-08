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Десять городов Европы, куда петербуржцы могут слетать в сентябре всего за пару-тройку тысяч рублей

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© Фото: Instagram / @polabur

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Самые бюджетные направления рейсов «туда-обратно» с вылетом с 3 по 21 сентября на несколько дней.

Портал «Санкт-Петербург.ру» собрал десять самых интересных и дешевых направлений с вылетом с 3 по 21 сентября на несколько дней. Кроме Пулково мы рассматриваем еще несколько аэропортов, до которых легко добраться на автобусе, маршрутке или автомобиле.

Вылеты из Финляндии, Эстонии и Латвии с каждым годом набирают все большую популярность, так как летать внутри Европы чаще всего в несколько раз дешевле, чем из Петербурга. Плюсом к путешествию – прогулка в чудесных Таллине, Риге или северных городах.

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Все цены на билеты указаны за прямой полет без пересадок «туда-обратно» с учетом всех налогов и сборов. Важно, что в стоимость билета на лоукостер чаще всего входит провоз только ручной клади, любой другой багаж и питание на борту оплачиваются отдельно, однако если полет занимает всего пару часов, оно вряд ли вам понадобится.

Билеты всегда лучше покупать как можно быстрее, так как их быстро расхватывают. Советуем заранее посмотреть цены на продукты, отели или комнаты/квартиры для съема на удобном сайте Airbnb или Booking. Чтобы получить хорошую скидку при первом бронировании жилья, необходимо зарегистрироваться на Airbnb по этой ссылке.

1. Улететь в Гданьск (Польша) из Турку

 

Цена полета «туда-обратно», то есть двух билетов на одного человека, – 20 евро. Вылет туда – 14 сентября в 16:50, обратно – 18 сентября в 11:35. Покупать: на сайте авиакомпании Wizz Air. В цене – только ручная кладь, на рейс необходимо заранее зарегистрироваться онлайн и распечатать посадочный талон (либо использовать удобное мобильное приложение).

2. Улететь в Каунас (Литва) из Турку

 

Цена полета «туда-обратно», то есть двух билетов на одного человека, – 20 евро. Вылет туда – 10 сентября в 09:35, обратно – 14 сентября в 11:45. Покупать: на сайте авиакомпании Wizz Air. В цене – только ручная кладь, на рейс необходимо заранее зарегистрироваться онлайн и распечатать посадочный талон (либо использовать удобное мобильное приложение).

3. Улететь в Берлин (Германия) из Риги

 

Цена полета «туда-обратно», то есть двух билетов на одного человека, – 30 евро. Вылет туда – 18 сентября в 13:10, обратно – 25 сентября в 10:05. Покупать: на сайте авиакомпании Ryanair. В цене – только ручная кладь, на рейс необходимо заранее зарегистрироваться онлайн и распечатать посадочный талон (либо использовать удобное мобильное приложение).

Из этого аэропорта ходит обычная электричка в центр Берлина, но купить билеты на нее можно только в автоматах на станции, поэтому лучшее заранее приготовить более-менее мелкие деньги, хотя бы по 10 евро, а не по 50 или 100, с таких купюр не всегда бывает сдача, учтите это.

4. Улететь в Франкфурт (Германия) из Риги

 

Цена полета «туда-обратно», то есть двух билетов на одного человека, – 36 евро. Вылет туда – 17 сентября в 10:50, обратно – 24 сентября в 07:10. Покупать: на сайте авиакомпании Ryanair. В цене – только ручная кладь, на рейс необходимо заранее зарегистрироваться онлайн и распечатать посадочный талон (либо использовать удобное мобильное приложение).

5. Улететь в Кельн (Германия) из Риги

 

Цена полета «туда-обратно», то есть двух билетов на одного человека, – 38 евро. Вылет туда – 21 сентября в 21:45, обратно – 26 сентября в 18:30. Покупать: на сайте авиакомпании Ryanair. В цене – только ручная кладь, на рейс необходимо заранее зарегистрироваться онлайн и распечатать посадочный талон (либо использовать удобное мобильное приложение).

6. Улететь в Берген (Норвегия) из Риги

 

Цена полета «туда-обратно», то есть двух билетов на одного человека, – 40 евро. Вылет туда – 3 сентября в 13:30, обратно – 7 сентября в 15:35. Покупать: на сайте авиакомпании Wizz Air. В цене – только ручная кладь, на рейс необходимо заранее зарегистрироваться онлайн и распечатать посадочный талон (либо использовать удобное мобильное приложение). Важно: Если вы летите как минимум вдвоем, то есть смысл зарегистрироваться в WIZZ Discount Club, стоимость регистрации окупится при первом же путешествии. Участники клуба всегда покупают билеты на сайте с дополнительной скидкой.

Берген – это самый край Норвегии в сторону Исландии и Гренландии, это самые красивые фьорды в мире. Вас ждут зеленые луга, покой, тишина, овечки и удивительные горные виды.

7. Улететь в Краков (Польша) из Турку

 

Цена полета «туда-обратно», то есть двух билетов на одного человека, – 48 евро. Вылет туда – 11 сентября в 17:35, обратно – 18 сентября в 13:55. Покупать: на сайте авиакомпании Wizz Air. В цене – только ручная кладь, на рейс необходимо заранее зарегистрироваться онлайн и распечатать посадочный талон (либо использовать удобное мобильное приложение). Важно: Если вы летите как минимум вдвоем, то есть смысл зарегистрироваться в WIZZ Discount Club, стоимость регистрации окупится при первом же путешествии. Участники клуба всегда покупают билеты на сайте с дополнительной скидкой.

8. Улететь в Прагу (Чехия) из Риги

 

Цена полета «туда-обратно», то есть двух билетов на одного человека, – 51 евро. Вылет туда – 12 сентября в 15:50, обратно – 19 сентября в 12:30. Покупать: на сайте авиакомпании Ryanair. В цене – только ручная кладь, на рейс необходимо заранее зарегистрироваться онлайн и распечатать посадочный талон (либо использовать удобное мобильное приложение).

9. Улететь в Будапешт (Венгрия) из Тампере

 

Цена полета «туда-обратно», то есть двух билетов на одного человека, – 55 евро. Вылет туда – 18 сентября в 22:05, обратно – 25 сентября в 18:05. Покупать: на сайте авиакомпании Ryanair. В цене – только ручная кладь, на рейс необходимо заранее зарегистрироваться онлайн и распечатать посадочный талон (либо использовать удобное мобильное приложение).

10. Улететь в Милан (Италия) из Риги

 

Цена полета «туда-обратно», то есть двух билетов на одного человека, – 65 евро. Вылет туда – 14 сентября в 20:55, обратно – 19 сентября в 06:35. Покупать: на сайте авиакомпании Ryanair. В цене – только ручная кладь, на рейс необходимо заранее зарегистрироваться онлайн и распечатать посадочный талон (либо использовать удобное мобильное приложение).

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