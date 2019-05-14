Десять городов Европы, куда петербуржцы могут слетать в июне за пару-тройку тысяч рублей

Портал «Санкт-Петербург.ру» собрал десять самых дешевых направлений с вылетом с 4 по 14 июня на несколько дней. Лето! Лето! Пора прекрасных прогулок, даже если на 2-3 дня! В Европе точно будет жара и красота, так что можно смело брать пару футболок и отправляться в путь.

Кроме Пулково мы рассматриваем еще несколько аэропортов, до которых легко добраться на автобусе, маршрутке или автомобиле. Вылеты из Финляндии, Эстонии и Латвии с каждым годом набирают все большую популярность, так как летать внутри Европы чаще всего в несколько раз дешевле, чем из Петербурга. Плюсом к путешествию – прогулка в чудесных Таллине, Риге или северных городах.

Читайте также:

Как удобнее всего добраться из Петербурга в Финляндию

Все цены на билеты указаны за прямой полет без пересадок «туда-обратно» (иногда с пересадками, прописываем) с учетом всех налогов и сборов. Важно, что в стоимость билета на лоукостер чаще всего входит провоз только ручной клади, любой другой багаж и питание на борту оплачиваются отдельно, однако если полет занимает всего пару часов, оно вряд ли вам понадобится.

Билеты всегда лучше покупать как можно быстрее, так как их быстро расхватывают (особенно на летние даты). Советуем заранее посмотреть цены на продукты, отели или комнаты/квартиры для съема на удобном сайте Airbnb или Booking. Чтобы получить хорошую скидку при первом бронировании жилья, необходимо зарегистрироваться на Airbnb по этой ссылке.

1. Улететь в Гданьск (Польша) из Турку

Цена полета «туда-обратно», то есть двух билетов на одного человека, – 25 евро. Вылет туда – 19 июня в 13:45, обратно – 25 июня в 07:00 (есть и другие даты по такой цене). Покупать: на сайте авиакомпании Wizz Air. В цене – только ручная кладь, на рейс необходимо заранее зарегистрироваться онлайн и распечатать посадочный талон (либо использовать удобное мобильное приложение). Важно: Если вы летите как минимум вдвоем, то есть смысл зарегистрироваться в WIZZ Discount Club, стоимость регистрации окупится при первом же путешествии. Участники клуба всегда покупают билеты на сайте с дополнительной скидкой.

Зачем вам нужна Польша? Во-первых, здесь настоящее лето и настоящий знаменитый европейский уют. Во-вторых, в любом городе Польши всегда вкусно и дешево, можно устроить себе гастрономический тур, например! Ну и самое классное – из Гданьска летают куча лоукостеров, так что даже за пару евро можно добраться, например, до Норвегии. Плюс вылета из Финляндии, который мы всегда прописываем, – откатать финскую визу. Зачем в десятый раз ехать на денек в Хельсинки, если можно в милую Польшу?

2. Улететь в Каунас (Литва) из Турку

Цена полета «туда-обратно», то есть двух билетов на одного человека, – 30 евро. Вылет туда – 11 июня в 09:55, обратно – 15 июня в 11:45. Покупать: на сайте авиакомпании Wizz Air. В цене – только ручная кладь, на рейс необходимо заранее зарегистрироваться онлайн и распечатать посадочный талон (либо использовать удобное мобильное приложение). Важно: Если вы летите как минимум вдвоем, то есть смысл зарегистрироваться в WIZZ Discount Club, стоимость регистрации окупится при первом же путешествии. Участники клуба всегда покупают билеты на сайте с дополнительной скидкой.

Вы, конечно, не слышите от каждого второго знакомого: «Ух, мечтаю побывать в Литве!» Но это по-настоящему хорошее направление. Маленькие уютные домики с красными черепичными крышами, узкие улочки, бары и кафешки, прекрасная по-настоящему летняя погода – вот за что мы все любим Европу. Да, не Париж, но зато меньше туристов и низкие цены. Если вам очень нужен именно Париж, то можно улететь туда из Каунаса на пару дней, полеты внутри ЕС всегда в десять раз дешевле, чем лететь из Пулково, а тут пару городов за раз захватите. Плюс вылета из Финляндии, который мы всегда прописываем, – откатать финскую визу.

3. Улететь в Осло (Норвегия) из Риги

Цена полета «туда-обратно», то есть двух билетов на одного человека, – 35 евро. Вылет туда – 6 июня в 13:10, обратно – 12 июня в 16:35 (есть и другие даты по такой цене). Покупать: на сайте авиакомпании Wizz Air. В цене – только ручная кладь, на рейс необходимо заранее зарегистрироваться онлайн и распечатать посадочный талон (либо использовать удобное мобильное приложение). Важно: Если вы летите как минимум вдвоем, то есть смысл зарегистрироваться в WIZZ Discount Club, стоимость регистрации окупится при первом же путешествии. Участники клуба всегда покупают билеты на сайте с дополнительной скидкой.

Хороший такой повод побывать в Норвегии в самый-самый сезон вполне себе дешево. Хотя, кажется, Норвегия и дешево просто несовместимы – будьте готовы, что жилье и продукты/кафе будут не особо дешевыми. Но Норвегия точно всего этого стоит, уж поверьте! Не зря здесь мечтают побывать туристы со всего мира!

4. Улететь в Стокгольм (Швеция) из Таллина

Цена полета «туда-обратно», то есть двух билетов на одного человека, – 45 евро. Вылет туда – 4 июня в 21:20, обратно – 9 июня в 13:20. Покупать: на сайте авиакомпании Norwegian. В цене – только ручная кладь, на рейс необходимо заранее зарегистрироваться онлайн и распечатать посадочный талон (либо использовать удобное мобильное приложение).

Стокгольм – не самый дешевый город, даже автобус из/в аэропорт стоит хороших денег, учтите это. Но многие туристы называют его одним из самых любимых городов Европы, дешевые авиабилеты – отличный шанс проверить это! Особенно летом, когда все круизы из Финляндии уже раскуплены – даже если получится урвать места, то они будут стоить бешеных денег. Уж лучше насладиться дешевым Таллином и слетать на несколько дней в столицу Швеции.

5. Улететь в Берлин (Германия) из Лаппеенранты

Цена полета «туда-обратно», то есть двух билетов на одного человека, – 59 евро. Вылет туда – 7 июня в 11:15, обратно – 14 июня в 07:25. Покупать: на сайте авиакомпании Ryanair. В цене – только ручная кладь, на рейс необходимо заранее зарегистрироваться онлайн и распечатать посадочный талон (либо использовать удобное мобильное приложение).

Новые рейсы из Лаппеенранты в Берлин – это просто сказка какая-то! И дешево, и удобно, и финскую виза можно откатать. Из этого дальнего аэропорта ходит обычная электричка в центр Берлина, но купить билеты на нее можно только в автоматах на станции, поэтому лучшее заранее приготовить более-менее мелкие деньги, хотя бы по 10 евро, а не по 50 или 100, с таких купюр не всегда бывает сдача, учтите это. Но рискнуть можно!

6. Улететь в Брюссель (Бельгия) из Риги

Цена полета «туда-обратно», то есть двух билетов на одного человека, – 50 евро. Вылет туда – 14 июня в 21:05, обратно – 19 июня в 07:55. Покупать: на сайте авиакомпании Ryanair. В цене – только ручная кладь, на рейс необходимо заранее зарегистрироваться онлайн и распечатать посадочный талон (либо использовать удобное мобильное приложение).

Если посмотреть карту, то можно заметить, что это «дальний» аэропорт Брюсселя, но вас не должно это пугать – прямо от выхода из аэропорта буквально каждые 5-10 минут отходят весьма удобные автобусы, которые доставят вас ровно в центр Брюсселя (билеты лучше покупать заранее, на месте будет значительно дороже).

7. Улететь в Будапешт (Венгрия) из Тампере

Цена полета «туда-обратно», то есть двух билетов на одного человека, – 51 евро. Вылет туда – 5 июня в 22:25, обратно – 12 июня в 18:05. Покупать: на сайте авиакомпании Ryanair. В цене – только ручная кладь, на рейс необходимо заранее зарегистрироваться онлайн и распечатать посадочный талон (либо использовать удобное мобильное приложение).

Слетать в Будапешт есть два хороших повода: поглядеть на красивые замки и провести хотя бы один день (а лучше больше!) в купальнях с горячими источниками. Ах, какие будут классные фотографии! В купальнях на открытом воздухе очень красивая архитектура. И не забывайте, что плюс вылета из Финляндии – откатать финскую визу.

8. Улететь в Прагу (Чехия) из Риги

Цена полета «туда-обратно», то есть двух билетов на одного человека, – 61 евро. Вылет туда – 13 июня в 15:50, обратно – 18 июня в 12:10. Покупать: на сайте авиакомпании Ryanair. В цене – только ручная кладь, на рейс необходимо заранее зарегистрироваться онлайн и распечатать посадочный талон (либо использовать удобное мобильное приложение).

Прага – просто мечта для тех, кто любит вкусно покушать, а особенно – покушать вкусного мяса! Приятные плюсы: ваш кошелек выдержит даже дорогой ресторан в центре города, а общественный транспорт так удивит и порадует, что не захочется уезжать домой к звонким петербургским трамваям.

9. Улететь в Кельн (Германия) из Риги

Цена полета «туда-обратно», то есть двух билетов на одного человека, – 66 евро. Вылет туда – 13 июня в 22:05, обратно – 18 июня в 16:00. Покупать: на сайте авиакомпании Ryanair. В цене – только ручная кладь, на рейс необходимо заранее зарегистрироваться онлайн и распечатать посадочный талон (либо использовать удобное мобильное приложение).

10. Улететь в Милан (Италия) из Таллина

Цена полета «туда-обратно», то есть двух билетов на одного человека, – 72 евро. Вылет туда – 4 июня в 21:35, обратно – 8 июня в 17:30. Покупать: на сайте авиакомпании Ryanair. В цене – только ручная кладь, на рейс необходимо заранее зарегистрироваться онлайн и распечатать посадочный талон (либо использовать удобное мобильное приложение).

Милан мы особенно рекомендуем, потому что рядом находятся красивейшие озера и предгорье Альп. Можно даже не заезжать в сам Милан, просто садитесь на электричку и мчите к безумной летней природе! Время нежиться на солнце и любить жизнь!