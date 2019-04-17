Топ-7 крепостей вблизи Петербурга, на которые точно стоит посмотреть

Копорская крепость

Была заложена еще в XIII веке, сейчас находится в аварийном состоянии. Несколько раз перестраивалась и переходила из рук в руки. Существующая сейчас крепость построена в XVI веке на основе первоначальной кладки стен. Укрепление занимает небольшую площадку скального мыса, ограниченного глубоким оврагом речки Копорки. Раньше здесь проходили важнейшие торговые пути. Статус музея форт получил только в 2001 году и раскопки здесь практически не велись. По популярному преданию, на территории крепости зарыты карета с золотом и корона шведского короля Карла XII.

Режим работы: в период с 1 мая до конца сентября в будни с 10:00 до 18:00, выходные с 10:00 до 19:00. В период с 1 октября до конца апреля с 10:00 до 17:00, понедельник – выходной.

Точный адрес: Ленинградская область, Ломоносовский район, село Копорье. Почта: koporye-museum@lenoblmus.ru Сайт: coporio.ru

Как добраться:

1) Электричкой с Балтийского вокзала до станции Калище (Сосновый Бор), далее автобусом 677А до деревни Копорье.

2) От метро «Автово» автобус 401 (интервал 20 минут), до Соснового Бора, потом тем же автобусом 667А до Копорья.

3) На машине по КАД до Гостилицкого шоссе, съезд на Копорье, от съезда 57 км.

Фото: museum.ru

Староладожская крепость

Крепость в селе Старая Ладога на реке Волхов сохранила мощнейшие башни и толстые стены. В некоторых местах они достигают 7 метров в толщину и 12 метров в высоту. Старая Ладога – древнейший сохранившийся до наших дней город на севере России, и, возможно, изначальная столица Руси. Первая крепость здесь была построена еще во времена Вещего Олега, князя Новгородского и Киевского, в начале X века. Уже несколько десятилетий ведутся работы по восстановлению оригинального вида башен, у крепости есть интересный музей.

Режим работы: с начала июня до конца августа ежедневно с 09:00 до 18:00, с начала сентября до конца мая ежедневно с 09:00 до 17:00.

Точный адрес: Ленинградская область, Волховский район, село Старая Ладога, Волховский проспект, 19. Почта: nposlmz@list.ru Сайт: ladogamuseum.com

Как добраться:

1) Расстояние от Петербурга до села Старая Ладога около 120 км, прямого сообщения нет. На электричке нужно доехать до станции Волховстрой. Затем на автобусе 23 доехать до села Старая Ладога. Ходит он каждый час, время в пути около 15 минут.

2) На машине нужно ехать по мурманскому шоссе до поворота на Старую Ладогу после моста через реку Елена.

Фото: Instagram / @ira_ultramarine, @galinadrozdova94

Крепость Орешек

Древнерусская крепость на Ореховом острове в месте впадения Невы в Ладожское озеро. Хорошая защита сыграла главную роль при выборе места для постройки в далеком 1323 году. Веками крепость защищала северные границы Руси и несколько раз переходила из рук в руки. В XVIII веке крепость Орешек утратила свое военное значение и использовалась как политическая тюрьма. Но все же ей пришлось еще поучаствовать в боевых действиях во время Великой Отечественной войны. Советские войска в течение полутора лет держали здесь оборону, не позволяя противнику замкнуть кольцо блокады Ленинграда. Сейчас на территории крепости проводятся экскурсии и образовательные квесты. Можно посетить здания старой и новой тюрем, посмотреть подземные ходы.

Режим работы: посетить крепость можно только в период навигации, то есть с 1 мая по 31 октября. В будни крепость открыта с 10:00 до 18:00, в выходные и праздники с 10:00 до 19:00. В зимнее время крепость закрыта.

Точный адрес: Ленинградская область, Кировский район, город Шлиссельбург, остров Ореховый. Почта: spbmuseuminfo@yandex.ru Сайт: spbmuseum.ru

Как добраться:

1) На электричке: с Финляндского вокзала до станции Петрокрепость. От станции метро «Дыбенко» ездит маршрутка 511 до поселка им. Морозова.

2) От метро «Рыбацкое» ходит автобус 440 до Шлиссельбурга.

3) На машине нужно ехать по Мурманскому шоссе до поселка им. Морозова. Переправа на остров работает с правого и левого берега.

Фото: vk.com/oreshekmuseum

Ивангородская крепость

Самая удаленная крепость от Петербурга, которая находится прямо на границе с Эстонией. Для проезда в Ивангородскую крепость необходим специальный пропуск или паспорт с шенгенской визой. Администрация музея помогает с проездом через в приграничную зону – для этого за несколько дней до поездки вам нужно будет сообщить о своем приезде (не позднее чем за четыре дня). Этот массивный форт является самым большим в Ленобласти, а его силуэт виден издалека. Крепость была заложена в конце XV века, а самый большой урон получила при отходе немцев во второй Мировой войне. На территории твердыни много интересного, можно забраться на стены и посмотреть исторические выставки.

Режим работы: без выходных с 10:00 до 18:00

Точный адрес: Ленинградская область, город Ивангород. Кингисеппское шоссе, 61. Почта: museum-ivangorod@mail.ru Сайт: lenoblmus.ru

Как добраться:

1) До Ивангорода ходит поезд с Московского вокзала, электричка с Балтийского вокзала и автобус с автовокзала. В пути примерно три часа.

2) На машине нужно проехать 150 км в направлении Таллина до Ивангорода.

Фото: Vladimir Kezling / kezling.ru

Крепость Корела

Летописная история крепости начинается только с XIII века, а точная дата основания ее до сих пор неизвестна. Новгородцы построили в XIV веке деревоземляное укрепление, а шведы в XVII веке перестроили укрепления по бастионной системе. В XVIII веке в суворовское время было построено здание Нового арсенала, где теперь находится краеведческий музей. Есть легенды, что именно в крепости Корела в IX веке был похоронен загадочный князь Рюрик. За годы истории здесь содержали под стражей семью Емельяна Пугачева, взбунтовавшихся солдат Семеновского полка и некоторых декабристов. Крепость особенно красива летом, в окружении зелени.

Режим работы: стандартный график с 10:00 до 18:00 часов. Пятница и предпраздничные дни с 10:00 до 17:00 часов, понедельник и вторник – выходные дни. Последний четверг каждого месяца – санитарный день, музей и крепость закрыты.

Точный адрес: Ленинградская область, город Приозерск, Ленинградское шоссе, 3. Почта: korela@inbox.ru Сайт: korelafortess.ru

Как добраться:

1) С Финляндского вокзала ходит электричка до станции Приозерск.

2) От станции метро «Девяткино» до города Приозерска можно добраться на автобусе 859.

3) От станции метро «Парнас» автобусом 960.

4) На машине нужно двигаться по Приозерскому шоссе около 120 км.

Фото: rusmystery.ru

Выборгский замок

Один из самых знаменитых бастионов Ленобласти основан шведами в 1293 году. Это единственный в России замок западноевропейского типа. Долго был неприступным для русских войск и впервые был захвачен только в 1710 году Петром I. Расположен на острове в Выборгском заливе города Выборга. Внутри можно прогуляться по хорошо сохранившейся территории комплекса, посетить краеведческий музей, подняться на башню Олафа – главную доминанту города. Здесь постоянно проводятся различные мероприятия, рыцарские бои и мастер-классы.

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Режим работы: вход на Замковый остров бесплатный и открыт ежедневно с 09:00 до 19:00. Все остальное платное. Музей открыт с 10:00 до 18:00, понедельник – выходной. Вход в башню Олафа открыт со среды по пятницу с 12:00 до 16:00 часов, в субботу и воскресенье с 11:00 до 17:00 часов.

Точный адрес: Ленинградская область, город Выборг, Замковый остров, 1. Почта: vyborgcastle@yandex.ru Сайт: vyborgmuseum.org

Как добраться:

1) Электричкой с Финляндского вокзала до Выборга, ходят скоростные «Ласточки».

2) От станции метро «Парнас» до Выборга каждые 30-40 минут ездит автобус 850.

3) От станции метро «Девяткино» несколько раза в день ходит автобус 810 на Светогорск.

4) На машине нужно двигаться по выборгскому шоссе в сторону Финляндии около 120 км.

Фото: vyborgmuseum.org

Крепость Анненкрон

В Выборге на Твердыше, самом большом острове в выборгском заливе, находится одна из самых мощных крепостей Северо-Западного региона. Анненские укрепления появились в 1730 году, но их трудно назвать крепостью в привычном смысле этого слова. Это больше похоже на систему укреплений с бастионами, валами и рвами. Несмотря на то, что крепость постоянно усиливалась и достраивалась, в боевых действиях ей поучаствовать так и не удалось. Сооружения растянулись на целый километр вдоль южного берега острова Твердыш, почти напротив Замкового острова Выборга. На острове Твердыш также находится интересный заповедный парк Монрепо, который обязательно стоит посмотреть.

Адрес и способы добраться те же, что и до Выборгского замка. Открыто постоянно.

Фото: varandej.livejournal.com