После того, как разобрали Библиотечный флигель, в известность о ситуации поставили Минкульт. В Монепо прибыла делегация реставраторов, в том числе Ирэн Хаустова. По ее мнению, разбор усадебного дома остановили только прибывшие специалисты. Документацию будут переделывать, за отдельные, опять же, деньги. Администрация парка настаивает, что об «уничтожении» речь не идет: здесь хотят, что называется, снести до основанья, а затем представить дивный новый парк: срубы якобы планировали перебрать и возвести заново.



Не потому ли все так сумбурно, что руководство Монрепо сменилось перед стартом важной реставрации? Из парка ушли сотрудники, занимавшиеся и вопросами реставрации. Сейчас, отмечает бывший сотрудник парка и реставратор Евгений Филиппов, специалистов в этой сфере в музее нет, и восстановление парка идет под надзором людей, которые «не понимают, чем они руководят». Но целевое финансирование не вечно, вскоре придется работать с куда меньшими ресурсами и справляться с каждодневными задачами – тогда, полагает Филиппов, и станет явной некомпетентность руководства парка. Только вот утраченное будет уже не вернуть.

