Куда съездить в Финляндии, кроме Хельсинки?

Мы выбрали семь самых интересных, на наш взгляд, городов в Финляндии. Все они находятся в пределах 500-550 км от Петербурга и доступны для посещения в выходные или даже на недельку/две. В целом, вся Финляндия очень тихая и спокойная, с кучей зелени и воды. Поэтому смело выбирайте любой город, даже не из списка, и езжайте за покоем и настоящем отдыхом от суеты.

Турку

Самый старый город Финляндии расположен по берегам реки Аура, все основные достопримечательности находятся именно у воды. Это историческая столица страны, в которой сохранился дух старины. В городе вы увидите уютные скандинавские улицы и сотни велосипедов.

Из достопримечательностей обязательно посетите музей музыки Яна Сибелиуса, Абоский замок, который входит в число важнейших памятников истории строительства Финляндии. Зайдите на торговую площадь, крытый рынок XIX века и впечатляющий художественный музей Турку.

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Не стоит пропускать и Кафедральный собор XIII века. Он является символом Турку, а его башня высотой 101 метр изображена на множестве сувениров. По реке Аура в теплое время ходит паром с баром. Лайфхак: в Турку c одного берега реки Аура на другой можно перебраться на бесплатном небольшом паромчике Фёри, который является символом города.

Расстояние: от Петербурга до Турку примерно 550 км

Цена: автобусный тур с ночным переездом стоит около 3000 рублей на человека

Фото: Instagram / @markhelelo

Тампере

Второй по численности город в Финляндии, расположенный в живописной местности среди холмов и озер. Тампере – молодой город, основанный в конце XVIII века. Интересно, что сами финны считают, что это вовсе не город, а образ жизни.

В Тампере расположены несколько величественных храмов и церквей. Есть Старая церковь начала XIX века, кафедральный собор в стиле романтизма, храмы в стиле модерн и неоготика. Можно подняться на обзорную башню Нясиннеула, которая возвышается на 168 метрах и является одной из самых высоких в Скандинавии.

Не стоит забывать, что в Тампере расположена долина Муми-троллей в помещении Художественного музея, а также популярные музей Ленина и музей шпионажа.

Расстояние: от Петербурга до Тампере примерно 470 км

Цена: автобусный тур стоит около 2300 рублей на человека

Фото: Instagram / @alex.mazurov

Ювяскюля

Город был основан по указу императора Николая I от 22 марта 1837 года. Сейчас это один из самых привлекательных для жизни городов Финляндии. В Ювяскюля сосредоточено все, что связано с культурой, искусством и традициями Финляндии. В городе множество музеев, начиная с авиации и заканчивая национальным костюмом. Церковь в деревне Петяявеси XIII века и башня в Оравивуори входят в список всемирного наследия ЮНЕСКО.

В целом, в Ювяскюля очень гармонично сочетаются черты современного города с традициями. Главная пешеходная улица Кауппакату освещается и обогревается обратным ходом теплотрассы, здесь всегда празднично и тепло.

В Ювяскюля находится музей Алваро Аалто, знаменитого на весь мир архитектора. Здание построено по его личному проекту. Сегодня это не просто музей, а целый центр культуры Финляндии. В городе можно встретить множество настоящих произведений архитектурного и дизайнерского искусства от современных архитекторов.

Расстояние: от Петербурга до Ювяскюля примерно 420 км

Цена: автобусный тур стоит примерно 2300 рублей на человека

Фото: Instagram / @ruchiks13

Савонлинна

Маленький городок в Центральной Финляндии, знаменитый своей старинной крепостью. История города тесно связана с крепостью Олавинлинна, построенной в XV веке. Почти половина всей территории Савонлинны занимают озера и чистые реки, а части города соединяются между собой причудливыми мостами. В царское время в городе была гостиница с купальней, куда приезжали отдыхать и поправить здоровье многие богатые жители Петербурга.

На берегу одной из бухт находится оживленная рыночная площадь, по выходным здесь проходят ярмарки и различные мероприятия. На острове Риихисаари находится краеведческий музей Савонлинны. Рядом с ним находятся музейные пароходы «Салама», «Савонлинна», «Ахкера» и «Микко». В порту городка можно сесть на экскурсионный кораблик, который объезжает местные озера и каналы.

Расстояние: от Петербурга до Савонлинны примерно 310 км

Цена: автобусный тур стоит примерно 1500 рублей на человека

Фото: Instagram / @firespbmsk, @puteshestvuem_sami

Миккели

Город находится на самом большом озере Финляндии – Сайма. Изначально Миккели был Новгородским погостом, названным в честь Святого Михаила. В городе обязательно стоит посетить традиционный центр финского искусства – Саламела. Он работает с начала июня до конца августа. В войну в городе находилась главная ставка Финляндии, поэтому здесь много музеев посвященных различным аспектам военных действий.

В Миккели целая куча разнообразных парков, усадеб и красивых старинных построек. Стоит отдельно отметить музей-усадьбу приходского священника Кенкяверо. Это совершенно уникальное по своему масштабу и разнообразию развлечений место. В городе есть и свой кафедральный собор, который, честно говоря, больше напоминает замок.

Расстояние: от Петербурга до Миккели примерно 300 км

Цена: автобусный тур стоит примерно 1500 рублей на человека

Фото: Instagram / @elena_reboni, @larisavintina

Хямеэнлинна

Чтобы понять, в чем уникальность небольшого городка Хямеэнлинна, лучше всего пройтись по его главным достопримечательностям. Это был первый не портовым поселок Финляндии, получивший статус города в далеком 1639 году. Главная доминанта города – крепость Хяме, которую шведы начали возводить еще XIII веке. Сегодня здесь работают три музея (тюремный, артиллерийский и исторический), а летом проводятся всякие фестивали.

В Хямеэнлинне родился известный финский композитор Ян Сибелиус. Его дом-музей находится прямо в центре города. Обязательно стоит посетить парк Ауланко, построенному в начале XX века специально для романтических прогулок. Парк расположен на окраине города, но добраться до него не составит труда.

Расстояние: от Петербурга до Хямеэнлинны примерно 450 км (через Торфяновку)

Цена: автобусный тур стоит примерно 1900 рублей на человека

Фото: Instagram / @satupanula, @maaritvaahteranoksa

Лахти

Лахти замыкает первую пятерку крупных городов Финляндии. Город расположен на берегах озер системы Пяйянне. Здесь хорошо развита инфраструктура развлечений и спорта. Среди множества музеев стоит выделить художественный и графики. Стоит посетить и дворец Сибелиуса – самый крупный в Северной Европе конгресс-холл и одновременно концертный зал, полностью выстроенный из дерева.

Лахти – спортивная столица Финляндии, сюда круглый год приезжают любители кататься на лыжах, бегать и плавать. Здесь построены стадионы, бассейны и комплекс из трех лыжных трамплинов. Летом можно побывать в дендрариуме Мюстиля, созданном в начале XX века. Сейчас его площадь составляет более 120 гектаров, и там представлено более 200 видов деревьев, среди которых есть очень редкие.

Расстояние: от Петербурга до Лахти примерно 350 километров

Цена: автобусный тур стоит примерно 2100 рублей на человека

Фото: Instagram / @travelask, @cezar277