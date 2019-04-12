Десять городов Европы, куда петербуржцы могут слетать в мае за пару-тройку тысяч рублей

Портал «Санкт-Петербург.ру» собрал десять самых дешевых направлений с вылетом с 4 по 25 мая на несколько дней. В Европе уже вовсю бушует настоящее лето, так что можно смело брать пару футболок и отправляться в путь.

Кроме Пулково мы рассматриваем еще несколько аэропортов, до которых легко добраться на автобусе, маршрутке или автомобиле. Вылеты из Финляндии, Эстонии и Латвии с каждым годом набирают все большую популярность, так как летать внутри Европы чаще всего в несколько раз дешевле, чем из Петербурга. Плюсом к путешествию – прогулка в чудесных Таллине, Риге или северных городах.

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Все цены на билеты указаны за прямой полет без пересадок «туда-обратно» (иногда с пересадками, прописываем) с учетом всех налогов и сборов. Важно, что в стоимость билета на лоукостер чаще всего входит провоз только ручной клади, любой другой багаж и питание на борту оплачиваются отдельно, однако если полет занимает всего пару часов, оно вряд ли вам понадобится.

Билеты всегда лучше покупать как можно быстрее, так как их быстро расхватывают. Советуем заранее посмотреть цены на продукты, отели или комнаты/квартиры для съема на удобном сайте Airbnb или Booking. Чтобы получить хорошую скидку при первом бронировании жилья, необходимо зарегистрироваться на Airbnb по этой ссылке.

1. Улететь в Гданьск (Польша) из Турку

Цена полета «туда-обратно», то есть двух билетов на одного человека, – 25 евро. Вылет туда – 8 мая в 14:25, обратно – 14 мая в 07:00 (есть и другие даты по такой цене). Покупать: на сайте авиакомпании Wizz Air. В цене – только ручная кладь, на рейс необходимо заранее зарегистрироваться онлайн и распечатать посадочный талон (либо использовать удобное мобильное приложение).

Зачем вам нужна Польша? Во-первых, в мае там будет очень тепло, очень зелено и очень красиво. Во-вторых, в любом городе Польши всегда вкусно и дешево, можно устроить себе гастрономический тур, например! Ну и самое классное – из Гданьска летают куча лоукостеров, так что даже за пару евро можно добраться, например, до Норвегии. Плюс вылета из Финляндии, который мы всегда прописываем, – откатать финскую визу. Зачем в десятый раз ехать на денек в Хельсинки, если можно в милую Польшу?

2. Улететь в Калининград из Пулково

Еще один простой способ попасть в Гданьск – это трип до Калининграда. Вы спокойненько едете в Пулково, летите пару часов, смотрите красивый европейский Калининград, гуляете по Куршской косе (это удивительное по атмосфере место!), а потом отправляетесь на маршрутке или автобусе в Польшу. Ну разве не прекрасный план?

Цена полета «туда-обратно», то есть двух билетов на одного человека, – 4200 рублей. Вылет туда – 19 мая в 13:30, обратно – 22 мая в 09:25 (можно съездить на подольше, если у вас есть время, даты с такой ценой варьируются). Покупать: на сайте авиакомпании «Победа». В цене – только ручная кладь, зарегистрироваться на рейс можно бесплатно в аэропорту.

3. Улететь в Краков (Польша) из Турку

Вот это просто бомба, а не билет! Мы ни разу не писали про Краков! Цена полета «туда-обратно», то есть двух билетов на одного человека, – 27 евро. Вылет туда – 15 мая в 17:30, обратно – 19 мая в 13:50. Покупать: на сайте авиакомпании Wizz Air. В цене – только ручная кладь, на рейс необходимо заранее зарегистрироваться онлайн и распечатать посадочный талон (либо использовать удобное мобильное приложение).

Краков хорош тем, что находится на границе с Чехией, так что можно сесть на автобус и посетить бонусом соседнюю страну. В целом, в Кракове невероятная архитектура! Площади, замки, рынки. И все это очень хорошо сохранилось со старинных времен. На наш взгляд, это европейский город обязательный к посещению. И не забывайте про классные цены в Польше!

4. Улететь в Каунас (Литва) из Турку

Цена полета «туда-обратно», то есть двух билетов на одного человека, – 25 евро. Вылет туда – 4 мая в 09:55, обратно – 11 мая в 11:45. Покупать: на сайте авиакомпании Wizz Air. В цене – только ручная кладь, на рейс необходимо заранее зарегистрироваться онлайн и распечатать посадочный талон (либо использовать удобное мобильное приложение).

Вы, конечно, не слышите от каждого второго знакомого: «Ух, мечтаю побывать в Литве!» Но это по-настоящему хорошее направление. Маленькие уютные домики с красными черепичными крышами, узкие улочки, бары и кафешки, прекрасная летняя погода в мае – вот за что мы все любим Европу. Да, не Париж, но зато меньше туристов и низкие цены. Если вам очень нужен именно Париж, то можно улететь туда из Каунаса, полеты внутри ЕС всегда в десять раз дешевле, чем лететь из Пулково.

5. Улететь в Берлин (Германия) из Хельсинки

Цена полета «туда-обратно», то есть двух билетов на одного человека, – 43 евро. Вылет туда – 14 мая в 20:55, обратно – 22 мая в 17:20 (есть и другие даты по этой цене). Покупать: на сайте авиакомпании EasyJet. В цене – только ручная кладь, на рейс необходимо заранее зарегистрироваться онлайн и распечатать посадочный талон (либо использовать удобное мобильное приложение).

Преимущество именно этого билета в том, что вы прилетите в Tegel – центральный аэропорт Берлина, добраться до него быстро и удобно. Либо на обычном городском автобусе, либо на такси (недорого). Маленький плюсик – можно приехать заранее и подняться на крышу аэропорта (!!) всего за 3 евро. Очень интересно наблюдать за взлетающими самолетами и в целом работой аэропорта сверху.

Другие лоукостеры в основном прилетают в дальний аэропорт Берлина Schönefeld, так что не упустите шанс!

6. Улететь в Будапешт (Венгрия) из Тампере

Цена полета «туда-обратно», то есть двух билетов на одного человека, – 78 евро. Вылет туда – 15 мая в 22:05, обратно – 22 мая в 18:05. Покупать: на сайте авиакомпании Ryanair. В цене – только ручная кладь, на рейс необходимо заранее зарегистрироваться онлайн и распечатать посадочный талон (либо использовать удобное мобильное приложение).

Слетать в Будапешт есть минимум три повода: понять, почему многие называют этот город любимым в Европе, поглядеть на замки и, конечно, провести хотя бы один день (а лучше больше!) в купальнях с источниками на открытом воздухе вокруг красоты. Можем точно сказать, что сегодня и вчера в Будапеште было +23 градуса, друзья хвастаются фотографиями в футболках, а мы завидуем!

7. Улететь в Будапешт (Венгрия) из Пулково

Еще один вариант улететь в Будапешт. Для тех, кого сильно выматывают автобусы в Финляндию, можно улететь прямо из Петербурга!

Цена полета «туда-обратно», то есть двух билетов на одного человека, – 105 евро. Вылет туда – 22 мая в 10:45, обратно – 29 мая в 06:35. Покупать: на сайте авиакомпании Wizz Air. В цене – только ручная кладь, на рейс необходимо заранее зарегистрироваться онлайн и распечатать посадочный талон (либо использовать удобное мобильное приложение).

8. Улететь в Милан (Италия) из Таллина

Цена полета «туда-обратно», то есть двух билетов на одного человека, – 80 евро. Вылет туда – 25 мая в 21:55, обратно – 28 мая в 17:10. Покупать: на сайте авиакомпании Ryanair. В цене – только ручная кладь, на рейс необходимо заранее зарегистрироваться онлайн и распечатать посадочный талон (либо использовать удобное мобильное приложение).

Милан мы особенно рекомендуем, потому что рядом находятся красивейшие озера и предгорье Альп. Можно даже не заезжать в сам Милан, просто садитесь на электричку и мчите к безумной уже по-настоящему летней природе! Время нежиться на солнце и любить жизнь!

9. Улететь в Милан (Италия) из Пулково

Цена полета «туда-обратно», то есть двух билетов на одного человека, – 12.860 рублей. Вылет туда – 14 мая в 14:45, обратно – 23 мая в 10:40. У Air France в цене питание и багаж. AirBaltic, к сожалению, таким похвастать не может.

Искать билеты рекомендуем на Skyscanner, а покупать на сайтах авиакомпаний по отдельности. Обратите внимание, что рейсы не прямые, будут короткие пересадки в Париже и Риге.

10. Улететь в Вену (Австрия) из Пулково

Цена полета «туда-обратно», то есть двух билетов на одного человека, – 12.410 рублей. Вылет туда – 22 мая в 13:35, обратно – 29 мая в 19:15. В цене питание и багаж.

Искать билеты рекомендуем на Skyscanner, а покупать на сайте OneTwoTrip (надежный сайт, проверен нами десять раз). Обратите внимание, что рейсы не прямые, будет пересадка в Хельсинки.