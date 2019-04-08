Из Петербурга в Париж: как дешевле всего слетать в столицу Франции

Портал «Санкт-Петербург.ру» решил сделать серию публикаций о том, как проще и дешевле всего летать в самые популярные города Европы. Например, в Париж!

Столица Франции пользуется бешеной популярностью у туристов, поэтому и цены на перелет всегда высокие. Особенно, если речь идет о самом пике сезона – трех летних месяцах. Если вы не зарабатываете пару миллионов рублей в месяц, то можно сразу вычеркнуть вариант «спокойно доехать до Пулково и сесть на прямой рейс до Парижа». Билеты всегда будут стоить бешеных денег, за редким исключением коротких и не сильно интересных распродаж – за пару тысяч рублей билетов не бывает никогда.

Таким образом, остается два варианта: либо доехать до любимой (нет) Москвы, либо до любимых (ужасно любимых) соседних с Петербургом европейских городов. Полеты внутри ЕС всегда в несколько раз дешевле, чем полеты из России в Европу. Подытожим:

1) Очень дорого лететь из Петербурга в Париж прямым рейсом. В билет в 99% случаев будут включены багаж и питание на борту самолета.

2) Чуть дешевле лететь из Петербурга в Париж с пересадкой. Пересадки можно подобрать как короткие (от пары лишних часов в аэропорту еще никто не умирал), так и длинные (ну, например, погулять часов 10 по Амстердаму, или даже задержаться там на сутки в качестве пересадки на рейс). В билет также в 99% случаев будут включены багаж и питание на борту самолета. Из очевидных минусов – в большинстве случаев вылет будет либо ночью, либо рано утром, что тоже затратно, придется раскошелиться на такси.

Фото: Instagram / @katie.one

3) Лететь за среднестатистическую условно нормальную цену из Москвы в Париж. Это вариант хорош тем, кто и правда любит Москву – будет лишний повод заехать к друзьям или родственникам на огонек. В билет опять же в 99% случаев будут включены багаж и питание на борту самолета. Рейсы в основном тоже с пересадками, но можно найти и прямые за хорошую цену.

4) Лететь дешево из Хельсинки в Париж. Такой вариант просто блещет всевозможными плюсами! Во-первых, всегда прямой рейс, а это значит, что через пару часов вы уже будете пролетать над Эйфелевой башней. Во-вторых, лететь на лучшем лоукостере Европы (всегда новые самолеты, вежливый персонал и всевозможные удобства). Ну и дешевые билеты из Финляндии бывают очень часто – можно без проблем подобрать на даты своего отпуска или очень длинных выходных. Плюс откатать вашу финскую визу.

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5) Еще, конечно, можно попробовать улететь в Париж из Таллина. Тоже будет дешево, но рейсы только с пересадкой. Для тех, кому интересен не только Париж, можно взять билет, например, до Милана, а оттуда уже до Парижа. Получится небольшой евротрип «Таллин-Милан-Париж» за одну поездку.

Общий совет: билеты всегда лучше покупать как можно быстрее, так как их быстро расхватывают. Советуем заранее посмотреть цены на продукты, отели или комнаты/квартиры для съема на удобном сайте Airbnb или Booking. Чтобы получить хорошую скидку при первом бронировании жилья, необходимо зарегистрироваться на Airbnb по этой ссылке.

Вот такие более-менее билеты в Париж мы нашли на лето-осень 2019 года. Советуем все же обратить внимание на билеты осенью, потому что летом в Париже ужасно жарко, а цены ужасно высокие. Лучше дешевле и в приятной обстановке бархатного сезона. Кроме того, если хотите сходить в Лувр или подняться на башню – подумайте об этом месяца за два-три до путешествия, там очереди просто кошмар, нужны электронные билеты (которые тоже раскупают заранее).

1. Улететь в Париж через Хельсинки в августе

Цена полета «туда-обратно», то есть двух билетов на одного человека, – 119 евро. Вылет туда – 31 июля в 17:25, обратно – 11 августа в 21:00. Покупать: на сайте авиакомпании Norwegian. В цене – только ручная кладь, на рейс необходимо заранее зарегистрироваться онлайн и распечатать посадочный талон (либо использовать удобное мобильное приложение).

2. Улететь в Париж через Хельсинки в августе

Цена полета «туда-обратно», то есть двух билетов на одного человека, – 104 евро. Вылет туда – 19 августа в 16:55, обратно – 28 августа в 19:45. Покупать: на сайте авиакомпании Norwegian. В цене – только ручная кладь, на рейс необходимо заранее зарегистрироваться онлайн и распечатать посадочный талон (либо использовать удобное мобильное приложение).

3. Улететь в Париж из Пулково в августе

Цена полета «туда-обратно» – 13.480 рублей. Перелет с короткими стыковками в Амстердаме один-два часа, вы даже не заметите. Вылет туда – 15 августа в 05:45, обратно – 21 августа в 18:35. Искать билеты рекомендуем на Skyscanner, а покупать на сайте KLM.

4. Улететь в Париж через Хельсинки в сентябре

Цена полета «туда-обратно», то есть двух билетов на одного человека, – 84 евро. Вылет туда – 4 сентября в 16:55, обратно – 11 сентября в 19:45. Покупать: на сайте авиакомпании Norwegian. В цене – только ручная кладь, на рейс необходимо заранее зарегистрироваться онлайн и распечатать посадочный талон (либо использовать удобное мобильное приложение).

5. Улететь в Париж через Хельсинки в сентябре

Цена полета «туда-обратно», то есть двух билетов на одного человека, – 84 евро. Вылет туда – 15 сентября в 16:55, обратно – 20 сентября в 19:45. Покупать: на сайте авиакомпании Norwegian. В цене – только ручная кладь, на рейс необходимо заранее зарегистрироваться онлайн и распечатать посадочный талон (либо использовать удобное мобильное приложение).

6. Улететь в Париж из Пулково в сентябре

Цена полета «туда-обратно» – 11.715 рублей. Перелет с короткими стыковками в Амстердаме один-два часа, вы даже не заметите. Вылет туда – 23 сентября в 05:45, обратно – 29 сентября в 18:35. Искать билеты рекомендуем на Skyscanner, а покупать на сайте KLM.

7. Улететь в Париж через Хельсинки в октябре

Цена полета «туда-обратно», то есть двух билетов на одного человека, – 84 евро. Вылет туда – 16 октября в 16:55, обратно – 23 октября в 19:45. Покупать: на сайте авиакомпании Norwegian. В цене – только ручная кладь, на рейс необходимо заранее зарегистрироваться онлайн и распечатать посадочный талон (либо использовать удобное мобильное приложение).

8. Улететь в Париж через Москву в июле

Цена полета «туда-обратно» – 12.240 рублей. Перелет со стыковками в Варшаве (можно успеть вкусно пообедать и прогуляться). Вылет туда – 17 июля в 08:00, обратно – 24 июля в 10:45. Искать билеты рекомендуем на Skyscanner, а покупать на сайте OneTwoTrip (надежный сайт, проверен нами десять раз).