Весной авиабилеты резко вырастут в цене

Весной прогнозируется резкий рост цен на авиаперевозки. Об этом сообщил РИА Новостям эксперт в области авиаиции Олег Пентелеев.

По мнению специалиста, цены сейчас настолько низкие, что снижения уже наблюдаться точно не будет. Компаниям сейчас не рентабельно продавать билеты по таким низким ценам. Также Олег Пентелеев сообщил о том, что в феврале и марте будет наблюдаться превышение предложения над спросом, по этой причине ценовой диапазон на авиабилеты не будет расти в это время. Но уже с апреля стремительное повышение цен можно будет наблюдать.

Напомним, ранее Санкт-Петербург.ру сообщал, что авиабилеты из Санкт-Петербурга резко упали в цене в новогодние дни.