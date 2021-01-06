Пять экомаршрутов Ленобласти обзавелись аудиогидами

На Петроградке эвакуатор "потерял" автомобиль по пути на штрафстоянку

Туроператоры назвали самые дорогие города для путешествий на Новый год

На Петроградке эвакуатор "потерял" автомобиль по пути на штрафстоянку

Аналитики сообщили о росте цен в 2021 году

В Пулково рассказали о загруженности аэропорта в праздники

"Аэрофлот" начал продажу авиабилетов с субсидиями в Крым, Калининград и на Дальний Восток

С 3 января запустят авиарейсы с Петербурга в Калугу

Теперь туристы экотроп в Ленинградской области смогут больше узнать о своих маршрутах. Особые проводники смогут поведать путешественникам о территориях, которые находятся под особой охраной. В пресс-службе Ленинградской области сообщили о разработке гидов. На YouTube-канале городского комитета природных ресурсов Ленинградской области опубликованы аудиодорожки. Также рассказы аудиогида можно скачать на устройство в специализированном предложении "ООПТ Ленинградской области". На сайте насчитывается уже порядком пяти авторских записанных аудиодорожек. Путеводители записаны по следующим направлениям: Колтушские высоты, музей-усадьба Рериха, Котельский, Токсовский и Коккоревский территории.

В аудиогидах интересно повествуют об исторических моментах создания и особенностях каждого места.

Все новости Туризм

Лучшее в Петербурге «Венера», «Пётр I», «Иван Грозный» и «Мефистофель»: семь шедевров из коллекции Русского музея Несколько экспонатов одной из главных сокровищниц Северной столицы, которые обязан увидеть каждый. читать далее → «84 сыра», «Пять углов», «Лососиная»: топ-5 мест с необычной пиццей в Петербурге Пицца из «Черепашек-ниндзя» от самого Крэнга, огромный треугольник-пепперони на четверых, бар в гангстерском стиле с шотами, а также другие места с пиццей, в которых стоит побывать. читать далее → Львиный мост на канале Грибоедова: балерины, их поклонники и дореволюционные риелторы Подробности создания одного из пешеходных цепных мостов, появившихся в Петербурге два века назад. читать далее →

Как это сделано написать письмо Кофе из глины и сливки с мелом: как в царское время подделывали продукты Принято считать, что до изобретения консервантов и ароматизаторов вся еда была натуральная. Но фальсификация продуктов ещё в царской России была настоящей проблемой. все письма → прочитать письмо →