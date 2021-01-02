"Аэрофлот" начал продажу авиабилетов с субсидиями в Крым, Калининград и на Дальний Восток

Пресс служба авиакомпании "Аэрофлот" сообщила, что в компании стартовали продажи авиабилетов с субсидиями по трём направлениям, а именно: Дальний Восток, Крым и Калининград. Тарифы на билеты будут действительны до 31 декабря 2021 года, а также тариф действует для покупки билетов в эконом классе.

Такое льготное тарифное предложение действует для покупки билетов россиянами до 23 лет, а также женщины, которые старше 55 лет, и мужчины, которые старше 60 лет.

Также субсидированные билеты будут доступны для следующих категорий граждан:

-инвалиды первой группы,

-у кого инвалидность с детства второйтретьей группы,

-сопровождающие граждан с инвалидностью,

-статус многодетной семьи.

По сообщениям пресс-службы аэрофлота, билеты доступны для покупки при помощи круглосуточного контактного центра "Аэрофлота", а также их можно приобрести в офисах производства продаж компании и в сотрудничающих агентствах.