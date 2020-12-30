В Пулково рассказали о загруженности аэропорта в праздники

Пресс-служба ООО «Воздушные Ворота Северной Столицы» сообщает о 350 тысяч пассажирах, которые планируют воспользоваться аэропортом Пулково в новогодние праздники.

С 31 декабря 2020 года по 10 января следующего года в аэропорту запланировано более трех тысяч рейсов. Исходя из расписания рейсов Пулково, большинство петербуржцев улетает в Москву, Сочи и Калининград. Кроме того, большой популярностью пользуются рейсы в Симферополь, Мурманск и Краснодар. Первое место среди международных рейсов является Стамбул.

Ранее Санкт-Петербург.Ру сообщал, что из аэропорта Пулково не имеют возможность вылететь более трёхсот человек из-за того, что шасси в неисправном состоянии.