С 1 октября возобновится авиасообщение между Россией и Грецией

Греческая сторона высказала намерения снять ограничения на полеты и возобновить авиасообщение с Россией. Так, планируется восстановить перелеты в Афины, Ираклион и в Салоники. Известно, что рейсы будут возобновлены с 1 октября 2020 года.

До этого было объявлено об ограничениях, действующих до 5 октября, российским гражданам разрешено въезжать в Грецию только до 500 пассажиров в неделю. К тому же, у каждого пассажира авиарейса должен быть сдан тест на коронавирус. Отрицательный результат на инфекцию Covid-19 должен быть не старше 72 часов.