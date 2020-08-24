«Невский экспресс» опоздал на полчаса

В понедельник, 24 августа скоростной поезд «Невский экспресс», следовавший из Москвы в Петербург, прибыл на Ленинградский вокзал на 30 минут позже. Пресс-служба Октябрьской железной дороги сообщила, что причиной задержки стали технические неполадки, однако, какие именно, не уточняется.

Поезд отправился согласно расписанию в 13:30, прибыть должен был в 17:45, однако был на перроне лишь в начале седьмого вечера, в 18:15. Представители перевозчика рассказали, что проблемы возникли недалеко от станции «Бологое» в Теврской области около 15:30. В 16:45 поломка была устранена.