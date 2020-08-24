1 сентября вновь запустятся Петрозаводские «Ласточки»

24 августа пресс-служба Октябрьской железной дороги сообщила о том, что с сентября вновь возобновится движение поезда «Ласточка» №803/804 и №805/806. Электричка будет отправляться из Петрозаводска и Санкт-Петербурга дважды в сутки: утром и вечером. Таким образом, график курсирования будет полностью восстановлен.

Данная новость приятна не только жителям Карелии, поскольку поезда «Ласточка» на данном маршруте в обоих направлениях также делают остановки на станциях Волховстрой, Лодейное Поле и Свирь.

На данный момент приобрести билеты на поезда Федеральной пассажирской компании, можно во всех железнодорожных кассах, в мобильном приложении «РЖД Пассажирам» и на официальном сайте ОАО «РЖД». Сейчас из Санкт-Петербурга «Ласточка-премиум» отправляется в 06:32 и 18:00, а из Петрозаводска — в 06:36 и 18:00. Время в пути до конечной станции в среднем составляет 5 часов.