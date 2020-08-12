Пулково отменяет авиарейсы

Недавно авиакомпания «Россия» запустила первый зарубежный регулярный рейс с момента постепенного снятия ограничений международного авиасообщения. Две недели назад самолет вылетел из Пулково в турецкую Анталью.

Сегодня в Пулково суета — за одно утро было отменено 16 рейсов. Информация об этом отобразилась на онлайн-табло на официальном сайте аэропорта. Отмена коснулась авиакомпаний «Россия», «Аэрофлот», «Азур эйр» и других.

Люди не могут попасть в Москву и Кишенев, два рейса в Анталью отменили, один — задержали. Также были отменены отправления в Париж, Амстердам, Китай, Ригу и Алматы.