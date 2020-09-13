В воскресенье в Пулково все рейсы состоятся

По доступной информации из онлайн-табло прилетов и вылетов в Пулково 13 сентября будут реализованы все заявленные рейсы.

Однако по последним данным задержан один рейс, вылетающий на Москву. Самолет должен был покинуть воздушную гавань Санкт-Петербурга в 11:40 по местному времени, однако будет отложен до 13:35.

Ранее Пулково стал местом проведения довольно масштабного ветеринарного контроля – так, сотрудниками Россельхознадзора в грузовом терминале аэропорта были досмотрены десять песчанок и пять дегу, которые затем улетели в Карелию. Никаких нарушений выявлено не было. В месте назначения их встретил новый хозяин – частный предприниматель.

Песчанка больше всего похожа на крысу и ее тело в длину достигает около 20 см, а дегу часто называют кустарниковой белкой.