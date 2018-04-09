Петербург вошел тройку городов России для отдыха с детьми на майские праздники, сообщает сервис бронирования жилья Tvil.ru. Рейтинг был составлены по результатам анализа броней отелей и апартаментов для проживания с детьми с 29 апреля по 10 мая 2018 года.

В первую десятку городов и курортов, помимо Петерубрга, вошли Сочи, Ялта, Казань, Москва, Екатеринбург, Анапа, Пятигорск, Псков и Зеленоградск в Калининградской области. По данным портала, в Северной столице туристы бронируют майский отдых c детьми в среднем на пять ночей и тратят на проживание 3,1 тыс. рублей в сутки. Для сравнения, отдых в Сочи обойдется в 2,5 тыс. рублей, в Ялте – 2,3 тыс. рублей.

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Петербург вошел в первую тройку городов России для отдыха на майские праздники



Ранее Петербург стал самым популярным городом у туристов на предстоящий Чемпионат мира по футболу. Северная столица опередила Екатеринбург и Самару по «ранним» бронированиям жилья. ЧМ-2018 пройдет с 14 июня по 15 июля на 12 стадионах в 11 городах России. Матчи турнира примут Петербург, Москва, Сочи, Казань, Нижний Новгород, Волгоград, Ростов-на-Дону, Самара, Саранск, Калининград и Екатеринбург. В городе на Неве пройдет полуфинал турнира, игра за третье место, а также четыре матча группового этапа.

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